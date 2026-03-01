Λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η AEGEAN προχωρά στην ακύρωση επιπλέον πτήσεων έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου 2026.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία ακυρώνει πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώνονται:
|
Ημερομηνία
|Αριθμός πτήσης
|Από
|Προς
|01/03/2026
|A3 952
|Αθήνα
|Ριάντ
|01/03/2026
|Α3 950
|Αθήνα
|Τζέντα
|02/03/2026
|Α3 950
|Αθήνα
|Τζέντα
|02/03/2026
|Α3 953
|Ριάντ
|Αθήνα
|02/03/2026
|Α3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|02/03/2026
|Α3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|02/03/2026
|Α3 951
|Τζέντα
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 951
|Τζέντα
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 924
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|03/03/2026
|Α3 925
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
|03/03/2026
|Α3 950
|Αθήνα
|Τζέντα
|03/03/2026
|Α3 966
|Αθήνα
|Ερμπίλ
|03/03/2026
|Α3 928
|Αθήνα
|Τελ Αβίβ
|03/03/2026
|Α3 958
|Αθήνα
|Ντουμπάι
|03/03/2026
|Α3 959
|Ντουμπάι
|Αθήνα
|03/03/2026
|A3 956
|Αθήνα
|Αμπού Ντάμπι
|03/03/2026
|Α3 957
|Αμπού Ντάμπι
|Αθήνα
|04/03/2026
|Α3 951
|Τζέντα
|Αθήνα
|04/03/2026
|Α3 967
|Ερμπίλ
|Αθήνα
|04/03/2026
|Α3 929
|Τελ Αβίβ
|Αθήνα
Δείτε πρισσότερα εδώ