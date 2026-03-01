Λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η AEGEAN προχωρά στην ακύρωση επιπλέον πτήσεων έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ακυρώνει πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώνονται:

Ημερομηνία Αριθμός πτήσης Από Προς 01/03/2026 A3 952 Αθήνα Ριάντ 01/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα 02/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα 02/03/2026 Α3 953 Ριάντ Αθήνα 02/03/2026 Α3 958 Αθήνα Ντουμπάι 02/03/2026 Α3 959 Ντουμπάι Αθήνα 02/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα 03/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα 03/03/2026 Α3 924 Αθήνα Τελ Αβίβ 03/03/2026 Α3 925 Τελ Αβίβ Αθήνα 03/03/2026 Α3 950 Αθήνα Τζέντα 03/03/2026 Α3 966 Αθήνα Ερμπίλ 03/03/2026 Α3 928 Αθήνα Τελ Αβίβ 03/03/2026 Α3 958 Αθήνα Ντουμπάι 03/03/2026 Α3 959 Ντουμπάι Αθήνα 03/03/2026 A3 956 Αθήνα Αμπού Ντάμπι 03/03/2026 Α3 957 Αμπού Ντάμπι Αθήνα 04/03/2026 Α3 951 Τζέντα Αθήνα 04/03/2026 Α3 967 Ερμπίλ Αθήνα 04/03/2026 Α3 929 Τελ Αβίβ Αθήνα

