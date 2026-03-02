Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εκ νέου για την ακύρωση επιπλέον πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

– Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις απογευματινές ώρες της 6ης Μαρτίου 2026

– Οι πτήσεις από και προς τη Τζέντα και το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου 2026

– Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026

– Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026

– Οι πτήσεις προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε αναλυτικό πίνακα με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώθηκαν:

https://el.about.aegeanair.com/media-center/deltia-typoy/2026/aegean-announcement-flight-cancellations/