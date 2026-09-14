Συνολικά 7,8 εκατ. επιβάτες μετέφερε η AEGEAN το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την εταιρεία να ανακοινώνει αύξηση 3% της επιβατικής κίνησης και αύξηση 4% του κύκλου εργασιών για το εν λόγω διάστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α’ Εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 816,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα της ζήτησης για ταξίδια και τη διατήρηση των εσόδων ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση σε σταθερά επίπεδα, χωρίς όμως την απαιτούμενη αύξηση για να καλυφθεί το κόστος καυσίμων.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν μέρος του διεθνούς δικτύου, με διακοπή των πτήσεων ιδιαίτερα για 4 μήνες, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο ενώ η ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του κόστους καυσίμων συνέχισε να ασκεί σημαντική πίεση στην κερδοφορία.

Συνολικά, η AEGEAN μετέφερε 7,8 εκατ. επιβάτες το Α’ Εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 3%, αντίστοιχη με την αύξηση των προσφερόμενων θέσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 9,7 εκατ. Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 6%, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη δυναμική των ελληνικών προορισμών. Στο δίκτυο εξωτερικού, η επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρέμεινε στα επίπεδα του 2025, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν, από τον Μάρτιο και μετά, τόσο τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων σε μέρος του δικτύου όσο και τη ζήτηση για διασυνδεόμενη επιβατική κίνηση προς και από την περιοχή μέσω του κύριου κόμβου της Αθήνας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 80,3%.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 495,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3%, ενώ η χωρητικότητα σε ASKs παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Η AEGEAN μετέφερε 4,5 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 1%, με τα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε 98,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 18,5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 145,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 5,7 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε ζημίες 3,3 εκατ. ευρώ . Η αύξηση των εσόδων δεν επαρκούσε για να αντισταθμίσει τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους καυσίμων. Η καθαρή συνολική επιβάρυνση, μετά την σημαντική ωφέλεια από τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου, από την αύξηση της τιμής του καυσίμου και τα δικαιώματα ρύπων ήταν 40 εκατ. ευρώ . Επιπλέον, σε σύγκριση με το 2025 τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από συναλλαγματικές αποτιμήσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 14,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 30,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το Α’ Εξάμηνο του 2026, ο όμιλος παρέλαβε 5 νέα αεροσκάφη Airbus A321neo, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό παραλαβών της οικογένειας Airbus neo σε 43 αεροσκάφη, εκ των οποίων 21 A320neo και 22 A321neo, ενώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραλάβει ακόμη 2 αεροσκάφη A321neo.

Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε ιδιαίτερα ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους 956,1 εκατ. ευρώ στις 30.06.2026 αυξημένα κατά 114 εκατ. ευρώ αντίστοιχα από τις 30.06.2025, μετά και την καταβολή συνολικού μερίσματος 81,1 εκατ. ευρώ για την χρήση του 2025, ήτοι 0,90 ευρώ ανά μετοχή στις 05.05.2026.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, σε δήλωση του τονίζει «Το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από την αρχική επίδραση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τη γεωπολιτική αστάθεια και την αύξηση βασικών συντελεστών κόστους να περιορίζουν τη δυνατότητα παραγωγής έργου σε μέρος του δικτύου και να επιβαρύνουν το οικονομικό αποτέλεσμα της εταιρείας, καθώς το μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη παρέμεινε σταθερό, χωρίς να καταγράψει αύξηση που θα κάλυπτε την άνοδο του κόστους καυσίμων.

Κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, η ζήτηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την AEGEAN να καταγράφει αύξηση επιβατική κίνησης κατά 4,8% με ισορροπημένη αύξηση τόσο στο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού.

O όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην ευέλικτη διαχείριση της χωρητικότητας, με στόχο την αποτελεσματική προσαρμογή στις ανάγκες, της αγοράς και τις επιλογές των επιβατών μας.

Με δεδομένο ότι η τιμή του jet fuel είναι και σήμερα διπλάσια από τις αρχές του έτους η εταιρεία σχεδιάζει ιδιαίτερα πειθαρχημένη πολιτική χωρητικότητας, τουλάχιστον για τους επομένους 6-8 μήνες.

Ο όμιλος εξακολουθεί να επενδύει σε νέα αεροσκάφη αλλά και στην εξέλιξη των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του δικτύου με νέους προορισμούς υποστηρίζοντας την ανταγωνιστική του θέση και τη μακροπρόθεσμή του στρατηγική».

Η διοίκηση της AEGEAN θα διενεργήσει τηλεδιάσκεψη (conference call) με θέμα συζήτησης «Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου 2026», την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00 ώρα Ελλάδος.