«Σημαντική αναπτυξιακή δυναμική καταγράφει ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών στο πρώτο εξάμηνο του 2025», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΛΠΑ, «παρουσιάζοντας αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 11,85%, σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2024».

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, «πρόκειται για μία εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική πορεία του λιμένα Πατρών και τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους κόμβους της χώρας, με έντονη συμβολή τόσο στο εθνικό όσο και στο περιφερειακό οικονομικό γίγνεσθαι».

Η αύξηση των εσόδων προήλθε, κυρίως, από δύο βασικούς τομείς, σύμφωνα πάντα με τον ΟΛΠΑ:

«Πρώτον, από την εμπορευματική δραστηριότητα RO-RO. Ειδικότερα, η διακίνηση φορτίων, με έμφαση στις γραμμές Ιταλίας, Τουρκίας, Γαλλίας και Αιγύπτου, κατέγραψε αισθητή άνοδο.

Η αυξημένη κίνηση ασυνόδευτων trailers και εμπορευματοκιβωτίων, από και προς το λιμάνι μας, ενίσχυσε τη θέση του λιμένα ως κομβικό σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Αδριατική και τη Μεσόγειο.

Δεύτερον, από την εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, οι τακτικές προσδέσεις εμπορικών γενικών και χύδην φορτίων παρουσίασαν θετική πορεία, καθιστώντας την Πάτρα ακόμη πιο ελκυστική ως πύλη της Ελλάδας προς τον υπόλοιπο κόσμο».

Όσον αφορά στη σύγκριση με προηγούμενα έτη, ο ΟΛΠΑ αναφέρει τα εξής:

«Η επίδοση του πρώτου εξαμήνου 2025 ξεχωρίζει, καθώς η άνοδος του 11,85% είναι από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί την τελευταία πενταετία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα του λιμανιού είχαν ήδη ανακάμψει αισθητά μετά το 2022, ωστόσο η φετινή πορεία καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη δεν είναι συγκυριακή, αλλά στηρίζεται σε στέρεες βάσεις.

Το λιμάνι της Πάτρας καταφέρνει να κεφαλαιοποιεί τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής του θέσης και να προσφέρει σταθερή αξία στους συνεργάτες και την τοπική κοινωνία, μεταλλασσόμενο σε έναν ουσιαστικό διαμετακομιστικό κόμβο».

Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «η θετική οικονομική πορεία του ΟΛΠΑ έχει άμεσο αντίκτυπο στην περιφερειακή οικονομία της Δυτικής Ελλάδας, διότι τα αυξημένα έσοδα μεταφράζονται σε περισσότερες θέσεις εργασίας, ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του λιμένα, αλλά και μεγαλύτερη φορολογική συνεισφορά».