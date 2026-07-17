Nέο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών, παρουσιάζει η Allwyn Hellas. Το πρόγραμμα Allwyn Rockets αναζητά τα ταλέντα της νέας εποχής, για ρόλους με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Μέσα από τη συνεργασία με έμπειρες ομάδες, τη στοχευμένη καθοδήγηση και τη συμμετοχή τους σε μεγάλα έργα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδίκευση και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Το νέο Graduate Program της Allwyn Hellas έχει διάρκεια 15 μηνών και εστιάζει στην ολιστική ανάπτυξη των νέων επαγγελματιών που θα επιλεγούν. Απευθύνεται σε αποφοίτους ή τελειόφοιτους Μεταπτυχιακών σπουδών με έως δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας και σπουδές σχετικές με τον ρόλο για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε επτά ρόλους υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, οι οποίοι κατανέμονται σε τρεις βασικούς τομείς: την Τεχνολογία, με τους ρόλους Software Development και AI Engineering, την Επιστήμη και Ανάλυση Δεδομένων, με τους ρόλους Data Analytics και Business Intelligence, και την Εμπορική Ανάπτυξη, με τους ρόλους Product Marketing, CRM και Communications.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους online, μέσω του https://corporate.opap.gr/el/graduate-program, όπου και θα βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις διαθέσιμες ευκαιρίες με βάση τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά τους. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Εντός Δεκεμβρίου, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενταχθούν σε διαδικασία προετοιμασίας, ενώ η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027.