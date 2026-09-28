Ισχυρή κερδοφορία και βελτίωση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος Φάις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική του θέση μέσω της μείωσης του καθαρού δανεισμού και της βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης.

Τα κέρδη μετά από φόρους πραγματοποίησαν άλμα 125%, διαμορφούμενα στα 7,48 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 3,33 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά από τα έκτακτα κέρδη ύψους 3,68 εκατομμυρίων ευρώ που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι συνολικού τιμήματος 28,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 3% και ανήλθαν σε 103 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διευρύνθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 46,2%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν επίσης κατά 3%, φτάνοντας τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο όμιλος διεύρυνε το δίκτυό του με το άνοιγμα τεσσάρων νέων καταστημάτων, φτάνοντας συνολικά τα 145 σημεία πώλησης σε πέντε χώρες, τα οποία περιλαμβάνουν 135 φυσικά καταστήματα και 10 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σε κοινή δήλωσή τους, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Λού Φάις και ο Διευθύνων Σύμβουλος Σαμ Φάις επεσήμαναν ότι, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα λειτουργικά έξοδα, όπως η ενέργεια, τα μισθώματα και το κόστος προσωπικού, ο όμιλος υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό.

Οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας νέα σημεία πώλησης της KIKO Milano στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη λειτουργία e-shops σε Ρουμανία και Κύπρο, το νέο κατάστημα KALOGIROU στη Μύκονο, καθώς και εκτεταμένες ανακαινίσεις κομβικών καταστημάτων όπως το MANGO στο εμπορικό κέντρο River West και το Ferragamo στη Σταδίου.

Παράλληλα, ο όμιλος προετοιμάζει την είσοδό του στην αγορά της Σλοβακίας

Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν και η επιβράβευση των μετόχων, καθώς μετά το πέρας του εξαμήνου υλοποιήθηκε επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend) επί μικτού μερίσματος 0,155 ευρώ ανά μετοχή, με τη συμμετοχή να φτάνει το 77,2%.

Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους διαμορφώθηκε σε περίπου 7% (για όσους δεν συμμετείχαν στο scrip dividend), υπερβαίνοντας σημαντικά τη μέση μερισματική απόδοση της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών που ανήλθε σε 4,4%.