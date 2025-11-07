Η Alpha Bank στο εννεάμηνο κατέγραψε καθαρά κέρδη 704 εκατ. ευρώ (+44%), επιτυγχάνοντας το 75% του ετήσιου στόχου, με θετική δυναμική στα έσοδα από τόκους για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (FL CET1 15,7%).

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η Τράπεζα έχει σχηματίσει στο εννεάμηνο πρόβλεψη ύψους 352 εκατ. ευρώ για διανομή μερίσματος στους μετόχους, ενώ αναμένεται να καταβάλει προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ εντός του Δεκεμβρίου. Η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, που αύξησε τη συμμετοχή της στο 29%, και η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Astrobank στην Κύπρο, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για τον Όμιλο.

Ειδικότερα σήμερα ανακοινώθηκε:

* Άνοδος +44% στα κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας ήδη τα ετήσια κέρδη προηγούμενων ετών.

* Κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,27 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου στόχου, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 13,9%.

* Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, φτάνοντας τα Euro402 εκατ. στο Q3 (+1 ποσοστιαία μονάδα), επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεπεραστεί το χαμηλότερο σημείο των εσόδων από τόκους (NII) και ότι η δομή του ισολογισμού μάς τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση για μελλοντική ανάπτυξη, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

* Στα 349 εκατ. ευρώ τα έσοδα από προμήθειες το 9μηνο – αύξηση 14% ετησίως – Τα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων έχουν διπλασιαστεί από το 2022.

* Στα 2,2 δισ. ευρώ η καθαρή πιστωτική επέκταση στο 9μηνο, με τις επιχειρήσεις να οδηγούν την ανάπτυξη. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 13% ετησίως.

* Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια – Δείκτης FL CET1 στο 15,7% ή 15.8% pro-forma

* Πρόβλεψη διανομής μερίσματος 352 εκατ. ευρώ στους μετόχους, καταβολή προμερίσματος 111 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης αναφέρει ότι «η Alpha Bank είχε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο με την συνεχή διαφοροποίηση των εσόδων να επιβεβαιώνει την μακροχρόνια στρατηγική και στοχοθεσία μας, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και όλους τους stakeholders, αξιοποιώντας το εποικοδομητικό μακροοικονομικό περιβάλλον στις οικονομίες όπου δραστηριοποιείται».

Ισχυρή η κερδοφορία 9μήνου

Ένα ισχυρό εννεάμηνο για το 2025 παρουσιάζει η Alpha Bank, με τα κέρδη μετά από φόρους να αγγίζουν τα 704 εκατ. ευρώ από 489 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδίου. Τα κέρδη είναι αυξημένα κατά 44% και αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου στόχου.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το 9μηνο 2025 άγγιξε τα 2,2 δισ. ευρώ στο έτος, και τα 0,7 δισ. στο γ’ τρίμηνο, με κύριο μοχλό ανάπτυξης την εκταμίευση προς επιχειρήσεις. Tο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Η τράπεζα επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα και χαμηλή ευαισθησία στις επιτοκιακές μεταβολές, αφού το γ’ τρίμηνο του έτους το Καθαρό Εσόδο από Τόκους (ΝΙΙ) όχι μόνο δεν κατέγραψε πτώση αλλά αντίθετα ενισχύθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα έσοδα από τόκους ξεπέρασαν τα 402 εκατ. ευρώ, καθώς η βελτίωση στο κόστος καταθέσεων και οι υψηλότεροι όγκοι χρηματοδότησης αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Στο σκέλος των προμηθειών, καταγράφηκε οριακή μείωση 1,6% στο γ’ τρίμηνο λόγω χαμηλότερων εσόδων από κάρτες, επηρεασμένων από το έκτακτο κέρδος της συνεργασίας με τη Visa στο β’ τρίμηνο, ενώ εξαιρουμένου αυτού, το δεύτερο τρίμηνο ήταν αυξημένο κατά +7%.

Παρά τη συγκυριακή πτώση, οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά +10% σε ετήσια βάση και +14% στο εννεάμηνο, με ισχυρή συμβολή από τη διαχείριση χαρτοφυλακίων (+45% y/y) και τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, οι οποίες πλέον έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2022-2024. Σημαντική επίσης είναι η αύξηση από τραπεζικές υπηρεσίες συναλλαγών, όπου η συνεργασία με την Unicredit είναι κομβικής σημασίας.

Η ισχυρή επίδοση αποτυπώνεται και στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), τα οποία διαμορφώθηκαν στα 0,27 ευρώ, ενώ ο δείκτης RoTE ανήλθε σε 13,9%. Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 15,7%, ενισχυμένο από οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους 149 μονάδων βάσης το εννεάμηνο ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα RWAs, που εκτιμάται ότι θα προκύψει από την ολοκλήρωση των συναλλαγών σε Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA), ο Δείκτης FL CET1 ενισχύεται περαιτέρω στο 15,8%.

Ο δείκτης NPEs παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα στο 3,6%, επίδοση που υπερκαλύπτει ήδη τον στόχο για το 2025, ενώ το Cost of Risk βρέθηκε στις 45 μονάδες βάσης το 9μηνο , σε πλήρη ευθυγράμμιση με το αναθεωρημένο guidance που δώσαμε το προηγούμενο τρίμηνο. Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, ανέφερε επίσης «Είχαμε κέρδη μετά φόρων ύψους 187 εκατομμυρίων ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Για τους πρώτους εννέα μήνες, τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση στα 704 εκατομμύρια ευρώ Έτσι παρά την σημαντική αύξηση των χρηματοδοτήσεων καθώς και την ολοκλήρωση στρατηγικών κινήσεων, και παρόλο που κάνουμε πρόβλεψη για διανομή κερδών ίση με το 50% της κερδοφορίας του εννεάμηνου, ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 είναι στο προ-φόρμα στο 15.8% ,δηλαδή περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον στόχο.

Αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να υλοποιήσουμε όλες τις οργανικές μας φιλοδοξίες αλλά μέσω του καθορισμένου πλαισίου κατανομής κεφαλαίου μας να συνεχίσουμε τις πειθαρχημένες εξαγορές που επιταχύνουν την στρατηγική μας καθώς και να διανέμουμε αυξανόμενες αποδόσεις στους μετόχους, όπως τα 352 εκατομμύρια ευρώ για το εννεάμηνο, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδιάμεσου μερίσματος χρήσης ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ που θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο στους μετόχους μας».

Επιστροφή αξίας στους Μετόχους – Ενίσχυση Μερισματικής Πολιτικής

Η Διοίκηση της Alpha Bank έχει ήδη προβλέψει τη διανομή 352 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 50% των δημοσιευμένων κερδών της περιόδου. Η πρόβλεψη αυτή υπερβαίνει το συνολικό ύψος των διανομών για το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για αυξανόμενη και βιώσιμη επιστροφή αξίας στους μετόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα αναμένεται να καταβάλει προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ από την τρέχουσα χρήση τον Δεκέμβρη του 2025, ίσο με την πρόβλεψη του πρώτου τριμήνου. Υπενθυμίζεται ότι για το 2024, το συνολικό payout ανήλθε σε 43% των κερδών (281 εκατ.ευρώ), εκ των οποίων:

* 70,25 εκατ. ευρώ (25%) καταβλήθηκαν ως μέρισμα σε μετρητά, ήτοι 0,03 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το υπόλοιπο 75% (211 εκατ.ευρώ) πραγματοποιείται μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback). Η συνεχιζόμενη ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου επιτρέπουν στην Τράπεζα να εξετάζει προοδευτικά υψηλότερα ποσοστά διανομής, με στόχο την προβλέψιμη και αυξανόμενη απόδοση για τους μετόχους.

Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με την επιδίωξη της Alpha Bank να διατηρεί προσαρμοσμένη ευελιξία μεταξύ μετρητών και επαναγορών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις ευκαιρίες κεφαλαιακής αξιοποίησης. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση εκτιμά ότι payout ratio άνω του 50% είναι βιώσιμο, και ευθυγραμμισμένο με τον στόχο για προβλέψιμες και αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της τράπεζας. Την περασμένη εβδομάδα, ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος UniCredit προχώρησε σε αύξηση της συμμετοχής του στην Alpha Bank, φτάνοντας περίπου στο 29, 5%.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στη στρατηγική συνεργασία, η οποία ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα. Μέσω αυτής, οι πελάτες της Τράπεζας αποκτούν πρόσβαση στο πανευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit με φυσική παρουσία σε 13 χώρες, καθιστώντας την Alpha Bank πύλη προς την Ευρώπη και την τράπεζα επιλογής για περισσότερους από 5.000 εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα.

