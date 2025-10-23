Η πρώτη «πράσινη ομολογία» είναι γεγονός για την Alpha Bank, που αντλεί από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ. Η προσφορά ήταν σημαντική, καθώς διαμορφώθηκε στα τρία δισ ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά έξι φορές το ζητούμενο ποσό. Το τελικό spread διαμορφώθηκε κάτω από τις 100 μονάδες βάσης στις 92 και θα εφαρμοστεί σε ένα επιτόκιο αναφοράς στην περιοχή του 2%.

Η Τράπεζα πρόσφερε εξαετή τίτλο, ο οποίος για τα επόμενα πέντε χρόνια δεν μπορεί να ανακληθεί.

Η έκδοση είχε αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό το πρώτο «full investment grade» ομόλογο της τράπεζας τα τελευταία έτη.

BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers, ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank.

Μ. Παπ.