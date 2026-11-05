Το νέο στρατηγικό της σχέδιο με την ονομασία «Alpha Accelerated» και χρονικό ορίζοντα το 2030, παρουσίασε η Διοίκηση της Alpha Bank, κατά τη διάρκεια του φετινού Investor Day.

Το πλάνο εδράζεται στην υπερκάλυψη των δεσμεύσεων της προηγούμενης τριετίας και θέτει φιλόδοξους χρηματοοικονομικούς στόχους, με βασικούς άξονες την ενίσχυση της κερδοφορίας, τη γενναιόδωρη επιβράβευση των μετόχων, τη συνεχιζόμενη εξυγίανση του ισολογισμού και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό.

Οι βασικοί στόχοι κερδοφορίας και η μερισματική πολιτική

Στον πυρήνα των επιδιώξεων για το 2030 βρίσκεται η επίτευξη προσαρμοσμένων καθαρών κερδών άνω των 1,4 δισ. ευρώ (μετά την καταβολή κουπονιών AT1), έναντι περίπου 0,9 δισ. ευρώ το 2026, με την προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να αναρριχάται κοντά στο 16% από περίπου 12%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζεται να ανέλθουν στα 0,63 ευρώ από 0,41 ευρώ, καταγράφοντας μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 12%, χωρίς να συνυπολογίζεται το όφελος από μελλοντικά προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Σε ό,τι αφορά την ανταμοιβή των μετόχων, η Τράπεζα προβλέπει συνολική δυνατότητα διανομών ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027-2030.

Από αυτά, τα 2 δισ. ευρώ αφορούν τακτικά μερίσματα σε μετρητά, με το ποσοστό διανομής να αναβαθμίζεται σταδιακά στο 40% επί των κερδών έως το 2028 (έναντι περίπου 28% το 2025).

Τα υπόλοιπα 2 δισ. ευρώ αφορούν πρόσθετες διανομές, οι οποίες θα αξιολογούνται ετησίως, διατηρώντας ταυτόχρονα την απαραίτητη κεφαλαιακή ευελιξία για χρηματοδότηση αναπτυξιακών ευκαιριών ή στοχευμένων εξαγορών.

Οι δύο πυλώνες ανάπτυξης και η συμμαχία με τη UniCredit

Η επιχειρησιακή στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από δύο βασικούς μοχλούς:

-Ο πρώτος, το «Universal Business Bank», επεκτείνει τις σχέσεις της Alpha Bank με τον επιχειρηματικό τομέα, πέρα από τις κλασικές χρηματοδοτήσεις, καλύπτοντας πληρωμές, συμβουλευτική, είσοδο στις κεφαλαιαγορές και διασυνοριακές υπηρεσίες μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου της UniCredit.

-Ο δεύτερος, το «Wealth and Personal Banking», επικεντρώνεται στις ανάγκες των νοικοκυριών, ενοποιώντας την καθημερινή τραπεζική, τις αποταμιεύσεις, τις ασφάλειες και τα επενδυτικά-συνταξιοδοτικά προϊόντα με τη συνδρομή ψηφιακών λύσεων και προσωποποιημένης καθοδήγησης.

Παράλληλα, προβλέπεται υπερδιπλασιασμός των εσόδων του Private Banking στα 150 εκατ. ευρώ, με τα διεθνή υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών να εκτινάσσονται από τα 0,6 δισ. στα 3,6 δισ. ευρώ.

Στο τεχνολογικό πεδίο δρομολογούνται επενδύσεις ύψους 900 εκατ. ευρώ την περίοδο 2027-2030, με στόχο η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης να παράγει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετήσιας επαναλαμβανόμενης μικτής αξίας στο τέλος της δεκαετίας.

Περαιτέρω εξυγίανση και το άλμα της προηγούμενης τριετίας

Στο μέτωπο της ποιότητας του ισολογισμού, η Alpha Bank θέτει ως στόχο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κοντά στο 2%, περιορισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων σε επίπεδα κάτω του 5% των εποπτικών κεφαλαίω, και δείκτη CET1 στο 13% έως το 2030.

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, η Τράπεζα εκκινεί τον νέο κύκλο από θέση σαφούς ισχύος, έχοντας εκπληρώσει και υπερβεί όλες τις δεσμεύσεις του Investor Day του 2023.

Ενδεικτικά για το 2025, η απόδοση ενσώματων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 13,8% (έναντι στόχου άνω του 12%), τα παραγόμενα κεφάλαια έφτασαν τα 3,4 δισ. ευρώ (έναντι 2,3 δισ.), τα κέρδη ανά μετοχή άγγιξαν τα 0,36 ευρώ και οι σωρευτικές διανομές ανήλθαν στα 0,9 δισ. ευρώ.

Για το 2026, τα καθαρά δάνεια εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 7% στα 47,3 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις κατά 7% στα 59,1 δισ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα κατά 9% στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ολοκληρώνεται με επιτυχία η ενσωμάτωση των αποκτηθεισών AstroBank, AXIA, FlexFin και Alpha Trust.