Σε 59,1 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alter Ego Media κατά το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 54,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,9%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή προήλθε, τόσο από την αύξηση του κύκλου εργασιών του τομέα των εκδόσεων (publishing) κατά 9,9%, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 19,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι 17,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024, όσο και από την αύξηση κατά 7,0% του κύκλου εργασιών του τομέα ευρυεκπομπής σε τηλεόραση / ραδιόφωνο και δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου (broadcasting & content creation), ο οποίος ανήλθε σε 40,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 37,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024 (14,6 εκατ. ευρώ), γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της διαχείρισης κόστους.

Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών (EBIT), ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025 βελτιωμένα κατά 6,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σημαντική ήταν η μείωση των αποσβέσεων των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά 3,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω του εξορθολογισμού του κόστους προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού Mega.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ , βελτιωμένα κατά 5 εκατ. σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου είναι σημαντικά βελτιωμένα κατά το β’ εξάμηνο της εκάστοτε χρήσης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιτυχής ολοκλήρωση της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενίσχυσε σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 119 εκατ. ευρώ στις 30.6.2025. Τα καθαρά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 50,2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και τη σημαντική ρευστότητα που διαθέτει ο Όμιλος.

Η ανάπτυξη των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το α’ εξάμηνο του 2025 οφείλεται σε οργανική ανάπτυξη. Κατά το β’ εξάμηνο του 2025 αναμένεται η περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου από την εξαγορά των εταιρειών Newsit E.Π.Ε. και Tlife Α.Ε. καθώς και από την επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, Γιάννης Βρέντζος δήλωσε:

«Το α’ εξάμηνο του 2025 σηματοδότησε για την Alter Ego Media μια περίοδο ισχυρής οργανικής ανάπτυξης σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του στρατηγικού μας σχεδιασμού και την εμπιστοσύνη της αγοράς, όπως αποτυπώθηκε και στην επιτυχή εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και στη μετέπειτα πορεία της μετοχής μας.

Με σταθερή προσήλωση στο επενδυτικό μας πλάνο για μετασχηματισμό σε ένα media tech group και τη στοχευμένη αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων, εκτιμούμε ότι θα επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας και ενίσχυση των οικονομικών μας μεγεθών. Η στρατηγική μας θέση και η ισχυρή χρηματοοικονομική μας διάρθρωση δημιουργούν τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Ψυχαγωγίας, με γνώμονα τη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους μας».