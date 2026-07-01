Σε μια κίνηση ανακούφισης για τους καταναλωτές προχωρά η ΔΕΗ, καθώς αποφάσισε να διατηρήσει απόλυτα σταθερές τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τον μήνα Ιούλιο.

Με τη στρατηγική αυτή επιλογή, η επιχείρηση απορροφά πλήρως τη μικρή άνοδο που καταγράφηκε στη μέση τιμή χονδρικής του Ιουνίου, η οποία διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 88,98 ευρώ τον Μάιο, προστατεύοντας τα νοικοκυριά από πρόσθετες επιβαρύνσεις στην καρδιά του καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο αυτό, η χρέωση για το πράσινο οικιακό τιμολόγιο (Γ1/Γ1Ν) παραμένει σταθερή στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Με τον ίδιο τρόπο, το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4All διατηρείται αμετάβλητο στα 0,13708 ευρώ ανά κιλοβατώρα, προσφέροντας μια εξίσου ανταγωνιστική εναλλακτική επιλογή.

Στην κατηγορία των σταθερών μπλε τιμολογίων, τα προγράμματα myHomeEnter και myHomeOnline συνεχίζουν να διατίθενται με χρέωση 0,145 ευρώ και 0,142 ευρώ ανά κιλοβατώρα αντίστοιχα, ενώ για τη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης η τιμή υποχωρεί στα 0,132 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Για τους καταναλωτές με μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες, το myHome Maxima προσφέρει σταθερή χρέωση 0,141 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 600 κιλοβατώρες και πέφτει στα 0,129 ευρώ για την υπερβάλλουσα κατανάλωση, με εγγυημένη διάρκεια 18 μηνών.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας myHomeEnterTwo διατηρεί τη σταθερή χρέωση στα 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή στα 0,105 ευρώ για το νυχτερινό ρεύμα, διευκολύνοντας τον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό των νοικοκυριών.

Επιπλέον, το σταθερό πρόγραμμα myHome Plan συνεχίζει να παρέχει μια ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ που καλύπτει τόσο τις ανταγωνιστικές όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με τη σχετική εκκαθάριση να πραγματοποιείται ανά εξάμηνο.

Τέλος, η ΔΕΗ διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης myHome Dynamic και myBusiness Dynamic, τα οποία επιτρέπουν σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους με βάση τις διακυμάνσεις της αγοράς, ελέγχοντας ακόμη πιο αποτελεσματικά το ενεργειακό τους κόστος.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά από την πλευρά της επιχείρησης, στόχος παραμένει η παροχή ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων που ανταποκρίνεται με σαφήνεια και διαφάνεια στις διαφορετικές ανάγκες της αγοράς.