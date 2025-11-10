Σε ανανέωση της διοίκησής του προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Εκτελεστικού Προέδρου Lin Ji.

Σύμφωνα με την απόφαση 61, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Han Chao ως νέο εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας και τον όρισε πρόεδρο του ΔΣ.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η νέα σύνθεση πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, διασφαλίζοντας την εύρυθμη και ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου.

Από τις 7 Νοεμβρίου 2025, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

Han Chao, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

Zhu Changyu, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος

Su Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

Li Jin, Εκτελεστικό μέλος

Zhang Xueyan, Μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Πολίτης, Μη εκτελεστικό μέλος

Zhou Zhonghui, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Lin Lan, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ανδριάνα Ζαρακέλη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Πηγή: ΟΛΠ