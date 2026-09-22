Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s προχώρησε στην αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) για το αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική αξιολόγηση στη βαθμίδα Baa1.

Στην ίδια βαθμίδα (Baa1) επιβεβαιώθηκε και το αξιόχρεο των ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior unsecured debt), με τις προοπτικές τους να βελτιώνονται σε σταθερές από αρνητικές. Επιπλέον, ο αμερικανικός οίκος διατήρησε στη βαθμίδα baa3 τόσο τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (Baseline Credit Assessment – BCA) όσο και την προσαρμοσμένη BCA της τράπεζας.

Οι θετικές αυτές εξελίξεις ακολούθησαν την αντίστοιχη αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού δημοσίου (αξιολόγηση Baa3) σε θετικές από σταθερές, στην οποία είχε προχωρήσει ο οίκος την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης Baa1 για τις καταθέσεις και τα ομόλογα της Εθνικής Τράπεζας εδράζεται στη διατήρηση της BCA στο baa3, στη σταθερή παραδοχή για ιδιαίτερα χαμηλές πιστωτικές απώλειες που προσφέρει ανοδικό περιθώριο δύο βαθμίδων, καθώς και στην εκτίμηση για χαμηλή πιθανότητα κρατικής στήριξης, η οποία δεν μεταβάλλει περαιτέρω την τελική βαθμίδα.

Παράλληλα, ο Moody’s υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της βασικής αξιολόγησης (BCA) στο baa3 αντικατοπτρίζει την ισχυρή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, την εύρωστη κεφαλαιακή επάρκεια, την υψηλή ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και το ισχυρό προφίλ ρευστότητας που διαθέτει η τράπεζα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η θετική τροχιά του ελληνικού δημοσίου δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τη βασική αξιολόγηση της τράπεζας, με τις διατηρήσιμες οικονομικές της επιδόσεις να ενισχύουν σταθερά το συνολικό πιστωτικό της προφίλ.