Σε αναβάθμιση των προοπτικών του Δήμου Αθηναίων από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική του αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα Baa3.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη θεσμική και οικονομική εικόνα της πρωτεύουσας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αναβάθμιση στο μέλλον.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε σχετικά ότι η απόφαση του διεθνούς οίκου διαψεύδει την καταστροφολογία και τις αιτιάσεις περί οικονομικού αδιεξόδου, οι οποίες είχαν διατυπωθεί με αφορμή την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σχολική στέγη.

Όπως υπογράμμισε, η διοίκηση νοικοκυρεύει τα οικονομικά του Δήμου δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των πιο ευάλωτων πολιτών και στις υποδομές της πόλης, την ώρα που το χρέος διατηρείται μόλις στο 22% των λειτουργικών εσόδων.

Η Αθήνα πέρασε για πρώτη φορά στην επενδυτική βαθμίδα τον Μάρτιο του 2025, όταν η Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα από Ba1 σε Baa3 με σταθερές προοπτικές, απόφαση που επιβεβαιώθηκε και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους χάρη στο θετικό πρωτογενές λειτουργικό ισοζύγιο, το πλεόνασμα χρηματοδότησης και την ισχυρή ρευστότητα του Δήμου.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Γιώργος Γιάνναρος, τόνισε ότι η αξιολόγηση της Moody’s επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του Δήμου να πραγματοποιεί επενδύσεις για την Αθήνα της επόμενης δεκαετίας, διατηρώντας παράλληλα γερές οικονομικές βάσεις.