Σε αναπτυξιακή τροχιά κινείται η πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης ΑΕ που βασίζεται σε στοχευμένες εμπορικές συνεργασίες, επιλεγμένο δίκτυο διανομής και ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα αξίας 30 εκατ. ευρώ το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026. Παράλληλα έχουν κατατεθεί νέα επενδυτικά σχέδια ύψους 15 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028.

Όπως εξήγησε εχθές ο CEO της εταιρείας, Θάνος Αγγελάκης στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να τριπλασιάσουν την παραγωγική δυναμικότητα της Αγγελάκης, αναβαθμίζοντας σημαντικά την παρουσία και τη θέση της εταιρείας στον πτηνοτροφικό κλάδο και διευρύνοντας το αποτύπωμά της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Στις επενδύσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται νέες γραμμές τυποποίησης (τριπλασιασμός δυναμικότητας), επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, νέα γραμμή πτηνοσφαγείου, νέα γραμμή αερόψυξης, δημιουργία μονάδας με γραμμή προψημέων (ready to cook) προϊόντων, εξαγορά νέων πτηνοτροφικών θαλάμων, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες για οικολογικότερες φάρμες κ.ά

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, η Αγγελάκης ΑΕ προχώρησε πρόσφατα σε εξαγορά της εταιρείας με επωνυμία «Νέο Πράσινο Αγρόκτημα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με εγκαταστάσεις 3000 τ.μ. σε 50 στρέμματα γης, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς της σε φάρμες γεννητόρων.

Την ίδια στιγμή έχοντας ως ναυαρχίδα των προϊόντων της το Ελαιοπουλάκι, η Αγγελάκης διευρύνει περαιτέρω το εξαγωγικό της αποτύπωμα διακινώντας τα προϊόντα της σε 10 χώρες της Ευρώπης, της Μ. Ανατολής και της Ασίας. Μάλιστα η διοίκηση διερευνά τις δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας σε Σιγκαπούρη και Σαουδική Αραβία. Όπως αναφέρθηκε, με την ολοκλήρωση των επενδύσεων και την αύξηση της δυναμικότητας, η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει περί τον Μάιο του 2026 προψημένα προϊόντα στο εξωτερικό.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πιέσεις που δέχεται η αγορά από την αύξηση της τιμής του μοσχαριού ο κ. Αγγελάκης τόνισε ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία η αγορά του κοτόπουλου έχει επωφεληθεί λέγοντας χαρακτηριστικά «το μοσχάρι είναι ο μεγαλύτερος μας σπόνσορας».

Όπως είπε «στην Ελλάδα η αγορά κοτόπουλου αυξάνεται συνεχώς. Είναι το πιο προσιτό κρέας για τον καταναλωτή, με σημαντική διαφορά τιμής σε σχέση με το μοσχάρι, το αρνί ή το χοιρινό, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές του κλάδου». Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν δέκα χρόνια στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλωση κοτόπουλου ήταν περίπου 22-23 κιλά. «Σήμερα έχει φτάσει 32-33 κιλά. Την επόμενη πενταετία θα ξεπεράσει τα 40 κιλά και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης» τόνισε.

Παρά τις πιέσεις από την αύξηση του κόστους η Αγγελάκης έχει διατηρήσει σταθερές τις τιμές. «Έχουμε χτίσει μια σχέση με τον καταναλωτή που είναι ειλικρινής και δεν είναι ευκαιριακή. Το να ανεβάσουμε τις τιμές στα προϊόντα μας είναι ευκαιριακή προσέγγιση και αντιμετώπιση που δεν αρμόζει στην εταιρεία μας» ανέφερε ο CEO της εταιρείας.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της Αγγελάκης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 56 εκατ. ευρώ από 38,76 εκατ. ευρώ το 2022 και το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) στα 4 εκατ. ευρώ από 2,10 εκατ. ευρώ το 2022. Για το 2026 στόχος της διοίκησης είναι ο τζίρος της Αγγελάκης να ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ και να διπλασιαστεί το EBITDA. Ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

Παράλληλα η εταιρεία πραγματοποιεί ένα στρατηγικό βήμα επέκτασης σε νέα κατηγορία προϊόντων, εισερχόμενη στον τομέα της ζαχαροπλαστικής και του παγωτού μέσω της Sweet Bond. H νεοσύστατη εταιρεία ξεκίνησε πιλοτική παραγωγή γλυκών σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο στοχεύοντας στις αλυσίδες της οργανωμένης λιανικής και στο κανάλι HoReCa. Ειδικότερα για τα σιροπιαστά γλυκά στόχος της διοίκησης είναι οι εξαγωγές μέχρι και στην Αμερική.

Με έδρα την Εύβοια, η Αγγελάκης έχει αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανική πτηνοτροφική μονάδα, με ιδιόκτητες φάρμες, η οποία προσφέρει πάνω από 300 θέσεις εργασίας.

Η Αγγελάκης συνεργάζεται με τις 8 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αλλά και με κορυφαίους retailers του εξωτερικού, ενώ έχει σταθερές συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων, όπως τα KFC και αεροπορικές εταιρείες ως προμηθευτής πρώτης θέσης. Από το 2025, είναι μέλος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», με στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού και παραγωγικού πλούτου της χώρας μας.

Η εταιρεία πρόσφατα προχώρησε σε δυναμικό rebranding ανανεώνοντας πλήρως την εταιρική της ταυτότητα και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το brand. Με σύγχρονη αισθητική και κεντρικό μήνυμα “Taste Good Life”, η Αγγελάκης αποτυπώνει, στην εταιρική της εικόνα, το όραμά της να προσφέρει βιώσιμη διατροφή και να φέρνει τη δική της «Γεύση μιας καλύτερης ζωής» στο τραπέζι των καταναλωτών.

Η αλλαγή φέρνει νέο λογότυπο, νέες συσκευασίες, νέο website και νέα επικοινωνία στα digital κανάλια. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ είναι ήδη διαθέσιμες οι νέες συσκευασίες και των τριών σειρών της εταιρείας: Αγγελάκης, Ελαιοπουλάκι και Mama’s.

Πηγή: Αγγελάκης