Σε μια σημαντική επένδυση για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας του στόλου της προχωρά η A.P. Moller – Maersk, ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με τη βρετανική εταιρεία Anemoi Marine Technologies.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστήματος αιολικής υποβοήθησης της πρόωσης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containership) χωρητικότητας 8.700 TEU, κλάσης Maersk Lima.

Το σύστημα Rotor Sail, το οποίο θα διαθέτει διάμετρο 5 μέτρων και ύψος 35 μέτρων, αξιοποιεί τη δύναμη του ανέμου για να δημιουργήσει πρόσθετη ωστική δύναμη στο σκάφος.

Η Anemoi αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παράδοση, καθώς και την τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης.

Η τοποθέτηση του συστήματος προγραμματίζεται για τα μέσα του 2027, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει δοκιμαστική περίοδος σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας κατά τη διάρκεια δρομολογίων στον Βόρειο και Νότιο Ατλαντικό.

Πρόκειται για μία από τις πρώτες εφαρμογές της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε κοντεϊνεράδικο που μεταφέρει ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, από καταναλωτικά αγαθά έως βιομηχανικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Anemoi, υπό κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, κάθε εγκατάσταση δύναται να εξοικονομεί περίπου έναν τόνο καυσίμου και να περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τρεις τόνους ημερησίως.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Anemoi, Clare Urmston, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως κομβικό βήμα για τη διεύρυνση της αιολικής πρόωσης στη ναυτιλία. Από την πλευρά της Maersk, ο επικεφαλής Τεχνολογίας Στόλου, Ole Graa Jakobsen, τόνισε ότι η αιολική υποβοήθηση συνιστά μία από τις πιο υποσχόμενες λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των πλοίων, επισημαίνοντας πως στόχος του εγχειρήματος είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πιθανή ευρύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας στον στόλο της εταιρείας και στον κλάδο συνολικά.

Η Anemoi, η οποία ιδρύθηκε το 2015 ως εταιρεία μηχανικής και έρευνας & ανάπτυξης, έχει ήδη εφαρμόσει τα Rotor Sails σε άλλους τύπους εμπορικών σκαφών, όπως τα bulk carriers.

Η εταιρεία παρουσιάζει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ιδρύθηκε από τον Έλληνα επιχειρηματία Κώστα Αποδιάκο (πρώην επικεφαλής εταιρειών όπως οι Delphinium Marine Corporation, Blue Planet Shipping Limited και Victoria Steamship Limited).

Παράλληλα, συνιδρυτής και Chief Commercial Officer είναι ο Νίκος Κοντόπουλος, ενώ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διατελεί ο επενδυτής Δημήτρης Γουλανδρής. Η σύνδεση της εταιρείας με την ελληνική αγορά ενισχύεται περαιτέρω από την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή των συστημάτων της σε πλοία ελληνικών συμφερόντων.