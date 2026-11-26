Σε οριακό σημείο βρίσκεται η νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους μεγάλων αποστάσεων Norse Atlantic, η οποία ανακοίνωσε την Πέμπτη την αναστολή όλων των πτήσεών της, προειδοποιώντας ανοιχτά ότι ενδέχεται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης εάν δεν εξασφαλίσει άμεσα κεφάλαια.

Η δραματική αυτή εξέλιξη ακολούθησε την κατάρρευση της μετοχής της κατά 85% στο Χρηματιστήριο του Όσλο την Τετάρτη, στον απόηχο της προειδοποίησης της διοίκησης για την οξύτατη οικονομική της κρίση.

Αναζητείται σωσίβιο ρευστότητας

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Norse υπογράμμισε ότι το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την εξεύρεση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως θα βρεθεί βιώσιμη διέξοδος.

Η βιωσιμότητα του αερομεταφορέα εξαρτάται πλέον από την κάλυψη των άμεσων ταμειακών του αναγκών, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με επιλεγμένους ενδιαφερομένους, καθώς και διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη εξαγορά της εταιρείας από στρατηγικό επενδυτή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την καθήλωση του στόλου, στις 9:00 το πρωί της Πέμπτης (ώρα Όσλο) το σύστημα κρατήσεων της εταιρείας εξακολουθούσε να διαθέτει κανονικά εισιτήρια για πτήσεις από την Παρασκευή και για τις επόμενες ημέρες.

Το ντόμινο των ακυρώσεων

Τα πρώτα σημάδια της επιχειρησιακής παράλυσης φάνηκαν ήδη από την Τετάρτη, όταν ακυρώθηκαν τα δρομολόγια PK786 από το Λονδίνο προς το Ισλαμαμπάντ και PK710 από το Μάντσεστερ προς τη Λαχώρη.

Όπως γνωστοποίησε η Pakistan International Airlines (PIA), ο εθνικός αερομεταφορέας του Πακιστάν, οι πτήσεις ματαιώθηκαν λόγω έκτακτης αναστολής της λειτουργίας της Norse, η οποία είχε αναλάβει να τις εκτελέσει με αεροσκάφη και πληρώματά της βάσει συμφωνίας μίσθωσης (wet lease) που είχε υπογραφεί μόλις στις αρχές Οκτωβρίου.

Η PIA ανέλαβε πλέον να καλύψει τα συγκεκριμένα δρομολόγια με δικά της Boeing 777.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφηκαν και στο αυτόνομο δίκτυο της νορβηγικής εταιρείας, με την πτήση Z0 783 από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου προς το Ορλάντο να ακυρώνεται την Τετάρτη και την ένδειξη «επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία» να συνοδεύει το αντίστοιχο δρομολόγιο της Πέμπτης.

Η καθοδική πορεία και το πλήγμα των καυσίμων

Η κρίση στη Norse Atlantic κορυφώνεται έπειτα από έναν χρόνο διαρκούς συρρίκνωσης. Υπό τη νέα ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Eivind Roald, ο οποίος ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2025 διαδεχόμενος τον ιδρυτή Bjorn Tore Larsen, η εταιρεία προχώρησε τον Μάιο στην περικοπή 75 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο σχεδίου εξοικονόμησης κόστους 50 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, είχε στραφεί στη μίσθωση αεροσκαφών σε τρίτους, όπως η συμφωνία των αρχών του 2025 με την ινδική IndiGo για την παραχώρηση έξι Boeing 787-9.

Η συρρίκνωση του πτητικού της έργου αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία της αγοράς, καθώς από τις 4.822 προγραμματισμένες πτήσεις το 2024 και τις 4.695 το 2025, η εταιρεία περιορίστηκε σε μόλις 2.565 πτήσεις το 2026, έχοντας προγραμματίσει μόλις 122 δρομολόγια για τον Νοέμβριο.

Αν και τον Μάιο η διοίκηση εμφανιζόταν καθησυχαστική ως προς το ενεργειακό κόστος, τον περασμένο Οκτώβριο αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι διατηρεί μειωμένο πτητικό πρόγραμμα εξαιτίας των παρατεταμένα υψηλών τιμών των καυσίμων, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν καθοριστικές για την κατάρρευσή της.