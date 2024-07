Η Samsung είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας και η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τσιπ μνήμης στον κόσμο. Τώρα, το μεγαλύτερο εργατικό σωματείο της Samsung Electronics που εκπροσωπεί περισσότερους από 30.000 εργαζομένους κήρυξε απεργία διαρκείας, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που αυξάνει τον κίνδυνο διακοπής της παραγωγής.

Το κάλεσμα του συνδικάτου για γενική απεργία κλιμακώνει απότομα τη διαμάχη με τη μεγαλύτερη εταιρεία της Νότιας Κορέας. Χιλιάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έξω από τα εργοστάσια κατασκευής τσιπ της Samsung νότια της Σεούλ για να ξεκινήσουν αυτό που αρχικά ήταν μια τριήμερη απεργία, απαιτώντας καλύτερες αμοιβές.

Είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη εργατική δράση στην πεντηκονταετή ιστορία του νοτιοκορεατικού ομίλου. Δεν είναι σαφές πόσοι συνολικά θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του σωματείου, αλλά η ανησυχία είναι ότι η απεργία μπορεί να βλάψει την πιο γνωστή εταιρεία της χώρας ή να προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις σε μια ανακάμπτουσα βιομηχανία τεχνολογίας και τσιπ, σημειώνει το Bloomberg.

«Η Διοίκηση δεν έχει πρόθεση για διάλογο», ανέφερε το συνδικάτο σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, προσθέτοντας ότι «Έχουμε προσδιορίσει ξεκάθαρα διαταραχές στη γραμμή παραγωγής και η εταιρεία θα μετανιώσει για αυτήν την απόφαση», ανέφερε. Το σωματείο θα στοχεύσει πρώτα σε μια μικρότερη μονάδα παραγωγής τσιπ 8 ιντσών που βασίζεται περισσότερο σε…ανθρώπινους εργάτες, προτού στοχεύσει την παραγωγή μνήμης υψηλού εύρους ζώνης στο Pyeongtaek. «Η διοίκηση τελικά θα υποχωρήσει και θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», εκτιμά το συνδικάτο.

Οι μετοχές της Samsung αντιστάθμισαν τα προηγούμενα κέρδη με πτώση 0,3% στη Σεούλ την Τετάρτη, ενώ προμηθευτές συμπεριλαμβανομένων των Wonik IPS Co., TES Co. και Soulbrain Holdings Co. έχασαν έδαφος.

Μεγάλο μέρος της παραγωγής της Samsung είναι αυτοματοποιημένη, αλλά η εταιρεία δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά τυχόν αναταράξεις στην παραγωγή τις επόμενες εβδομάδες. Η εταιρεία προσπαθεί να πείσει τη Nvidia Corp. να χρησιμοποιήσει τη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης της, προϋπόθεση για να φτάσει τη μικρότερη ανταγωνίστρια SK Hynix Inc. στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αρένα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Samsung θα διασφαλίσει ότι δε θα υπάρξουν διακοπές στις γραμμές παραγωγής», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση, συμπληρώνοντας «Παραμένουμε δεσμευμένοι να συμμετάσχουμε σε διαπραγματεύσεις καλής πίστης με την ένωση».

Η απεργία έρχεται επίσης καθώς η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών αντιμετωπίζει τον αυξημένο τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας και τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Η Samsung αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας αγοράς DRAM και περίπου το 40% της αγοράς NAND flash, το οποίο χρησιμοποιείται σε smartphone και διακομιστές.

Οι επενδυτές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμέτοχοι, είπαν οι αναλυτές. Η αγορά επικεντρώνεται στο πόσο γρήγορα η Samsung είναι σε θέση να κερδίσει την έγκριση από την Nvidia για την προμήθεια της HBM και έχει «λίγο ενδιαφέρον για την απεργία», δήλωσε στο Bloomberg ο Λι Σεούνγ -Γου, επικεφαλής του ερευνητικού κέντρου Eugene Investment & Securities. Είναι επίσης δύσκολο να εκτιμηθεί ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στα κέρδη, καθώς μια πιθανή διακοπή της παραγωγής μπορεί να αυξήσει τις τιμές των τσιπ, είπε.

Αιτήματα για αυξήσεις και μεγαλύτερες διακοπές

Τα αιτήματα των εργαζομένων ακολουθούν την αύξηση των λειτουργικών κερδών της Samsung κατά 15 φορές το 2ο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάκαμψη της ζήτησης για τσιπ μνήμης και την επενδυτική έκρηξη στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για τη θέση της εταιρείας στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης έναντι της SK Hynix.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο της Samsung πέρασε εβδομάδες προετοιμάζοντας την απεργία, αφού οι διαπραγματεύσεις για τις αμοιβές και τον χρόνο των διακοπών κατέρρευσαν τον περασμένο μήνα. Η εξέλιξη αυτής της εβδομάδας είναι μια ταχεία κλιμάκωση μετά μια μονοήμερη απεργία στις αρχές Ιουνίου – την πρώτη στα 55 χρόνια ύπαρξης της Samsung.

Σκοπός της δράσης είναι να επαναφέρει τα αιτήματά τους διακόπτοντας την παραγωγή σε μία από τις πιο προηγμένες εγκαταστάσεις τσιπ της εταιρείας, είπαν οι ηγέτες των συνδικάτων. Συμπίπτει επίσης με το μεγαλύτερο λανσάρισμα προϊόντων της Samsung της χρονιάς στο Παρίσι, όπου αναμένεται να αποκαλύψει νέα πτυσσόμενα τηλέφωνα και ρολόγια με AI και νέες δυνατότητες παρακολούθησης της υγείας.

Οι ηγέτες των συνδικάτων είπαν ότι περισσότερα από 6.500 άτομα υπέγραψαν ότι θα λάβουν μέρος στην αρχική τριήμερη απεργία. Αργότερα, η αστυνομία ανέφερε ότι η προσέλευση πλησιάζει στο μισό από αυτόν τον αριθμό.