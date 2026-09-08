Τη μετονομασία της ΓΑΙΑΟΣΕ σε Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα (Hellenic Rail Estate) και την παρουσίαση της νέας εταιρικής της ταυτότητας ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια αμιγώς εταιρεία real estate μετά την απόσχιση και την ολοκλήρωση της απόσυρσης του τροχαίου υλικού τον Οκτώβριο του 2025.

Σκοπός του μετασχηματισμού είναι η συστηματική αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με διαφάνεια, δημιουργώντας δημόσια αξία για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία υπό το νέο εταιρικό σύνθημα «Ενώνουμε ακίνητα, δημιουργούμε δημόσια αξία».

Στο πλαίσιο των ομιλιών, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του εγχειρήματος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπλαση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ, ο διαγωνισμός για τον οποίο αναμένεται έως το τέλος του έτους, σε συνδυασμό με τη δωρεά της METLEN για τους εσωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος στάθηκε στην ανάγκη διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες ώστε οι σταθμοί να μετατραπούν σε σύγχρονα τοπόσημα, ενώ ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στη ριζική αναβάθμιση των μεγάλων σταθμών και την αποκατάσταση αδικιών μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης των παλαιών συμβάσεων μίσθωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, εξήρε τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, με τον πρόεδρο της εταιρείας, Κωνσταντίνο Κεσεντέ, να συμπληρώνει ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο είναι πλέον πλήρως χαρτογραφημένο.

Παρουσιάζοντας τους άξονες του μετασχηματισμού, ο διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Μπαλωμένος σημείωσε ότι η αξία του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 16%, φτάνοντας τα 177 εκατ. ευρώ το 2025 από 153 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα ετήσια έσοδα ενισχύθηκαν κατά 43% για την περίοδο 2024-2026, διαμορφούμενα στα 9,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, διαμορφώνονται πέντε νέες πηγές εσόδων από δίκτυα οπτικών ινών, φωτοβολταϊκά πάρκα, σταθμούς φόρτισης, την εμπορική εκμετάλλευση της νέας υπόγειας στοάς του Σταθμού Λαρίσης και διαφημίσεις, ενώ το ποσοστό ωρίμανσης των εμβληματικών ακινήτων εκτινάχθηκε στο 60%.

Έως το τέλος του έτους εκκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων για τέσσερις κεντρικούς σταθμούς (Αθήνας, Πελοποννήσου, Θεσσαλονίκης, Πειραιά).

Τέλος, το αναπτυξιακό πλάνο περιλαμβάνει την εξέταση αξιοποίησης ακινήτων για τη δημιουργία 590 κατοικιών και τη μετατροπή κτιρίου στη Θεσσαλονίκη σε φοιτητική εστία 443 δωματίων, καθώς και μεγάλα έργα όπως το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο, ο διαγωνισμός για το πρώην στρατόπεδο Γκόνου, αλλά και τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου 300 στρεμμάτων και την αξιοποίηση άλλων 230 στρεμμάτων στον αστικό ιστό της Λάρισας.