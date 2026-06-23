Μια ουσιαστική αλλαγή αποστολής και στρατηγικού προσανατολισμού με σαφές αναπτυξιακό πρόσημο σηματοδοτεί η μετονομασία του Υπερταμείου (Growthfund) σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund), όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Διαθέτοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 12,3 δισ. ευρώ το οποίο εκτείνεται σε έντεκα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ο οργανισμός μετεξελίσσεται σε έναν σύγχρονο εθνικό αναπτυξιακό και επενδυτικό πυλώνα.

Η μεταβολή αυτή μετατρέπει το Ταμείο από έναν παραδοσιακό διαχειριστή δημόσιων επιχειρήσεων και συμμετοχών σε έναν ενεργό μέτοχο, ο οποίος πλέον συμβάλλει συστηματικά στον ψηφιακό και δομικό μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη μεγιστοποίηση της αξίας των εταιρειών που βρίσκονται υπό την ομπρέλα του.

Παράλληλα, ο οργανισμός μεταβάλλει τη φιλοσοφία του και στο πεδίο των επενδύσεων, καθώς από την απλή προσπάθεια προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών για τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του, μετατρέπεται σε αυτόνομο και ενεργό επενδυτή.

Μέσω των τεσσάρων εξειδικευμένων θεματικών funds που διαθέτει — δηλαδή των HIIF, Phaistos, ΕΛΚΑΚ και του τεχνολογικού επιταχυντή Pharos AI Factory — το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο τοποθετείται στρατηγικά στη νέα ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής του μέλλοντος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ανθεκτικού εγχώριου επενδυτικού οικοσυστήματος.

Η νέα στρατηγική επαναπροσδιορίζει και τη σχέση του οργανισμού με τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Η απλή μετοχική σχέση δίνει τη θέση της στην παροχή εξειδικευμένης στρατηγικής συμβουλευτικής προς την Πολιτεία, με σκοπό την προληπτική δράση για την ανάπτυξη και την αναβάθμισή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) λειτουργεί ως ισχυρός επιταχυντής, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση μεγάλων έργων υποδομής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που ενισχύει άμεσα την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Ως αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητής και τοπικός εταίρος, το Ταμείο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ενιαία πύλη εισόδου (one stop shop) για τους διεθνείς επενδυτές, συνδυάζοντας την ταχύτητα και την εγκυρότητα με μια συνεχή ροή νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Η νέα αυτή κατεύθυνση, που εστιάζει στην εξωστρέφεια και την παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων, επιβεβαιώνεται ήδη στην πράξη από σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Συνεδρίων και Εκθέσεων (ICCA), η οποία επισφραγίστηκε στο πλαίσιο του Growth Fund Investor Summit 2026.

Όπως επισημαίνει και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, η μετονομασία αυτή υπερβαίνει τα όρια μιας απλής εταιρικής αναβάθμισης (rebranding), καθώς αποτυπώνει την ουσιαστική μετεξέλιξη του οργανισμού σε έναν φορέα που, μέσα από την επαγγελματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής αξίας για τις επόμενες γενιές.