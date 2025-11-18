Αποδέχθηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και κατέστησε υποχρεωτικές τις προτεινόμενες δεσμεύσεις από την PUBLIC, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανησυχίες που ανέκυψαν κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της επιτροπής για τις συμβάσεις της PUBLIC με αντισυμβαλλόμενους προμηθευτές της.

Αναλυτικά ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

Στις 4 Νοεμβρίου 2025, με την υπ’ αριθ. 893/2025 ομόφωνη απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποδέχθηκε και κατέστησε υποχρεωτικές τις προτεινόμενες από την εταιρεία «PUBLIC RETAIL A.E.» (PUBLIC) δεσμεύσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 25Γ του Ν. 3959/2011, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανησυχίες που ανέκυψαν κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της Ε.Α. περί πρότυπου συμβατικού όρου προστασίας τιμής στις συμβάσεις της PUBLIC με αντισυμβαλλόμενους προμηθευτές της.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε η συμβατότητα του όρου αυτού με τα άρθρα 1 του Ν. 3959/2011 και 101 της ΣΛΕΕ στις αγορές α) εισαγωγής/κατασκευής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού και κασετινών

β) παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων και

γ) εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας μεγάλων/λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

Ο επίμαχος συμβατικός όρος αφορά σε προστασία τιμής που παρέχεται στην PUBLIC από τον προμηθευτή, ενδεικτικά μέσω πιστωτικού σημειώματος η έκπτωσης, εάν μειώσει τις τιμές λιανικής της, σε απάντηση σε τυχόν μειωμένες τιμές ανταγωνιστών της για τα προϊόντα εκείνα που είχε προμηθευτεί από τον αντισυμβαλλόμενο της προμηθευτή.

Κατά την προκαταρκτική εκτίμηση της υπηρεσίας, ο επίμαχος συμβατικός όρος της PUBLIC, μπορεί να συνιστά πίεση προς τον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή της να διατηρήσει το επίπεδο των τιμών μεταπώλησης στο δίκτυο λιανικής του, προκειμένου να αποτραπεί η οικονομική επιβάρυνση/ζημία από την καταβολή αναδρομικών αποζημιώσεων στην PUBLIC, ιδίως σε περίπτωση συχνής εφαρμογής του όρου.

Επιπρόσθετα, ο όρος δημιουργεί αντικίνητρο για τον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή, να προσφέρει χαμηλότερες τιμές σε ανταγωνιστικές αλυσίδες λιανικής της PUBLIC, καθώς κάθε τέτοια ενέργεια ενεργοποιεί αναδρομική οικονομική παροχή, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες η PUBLIC είναι σημαντικός πελάτης. Με αυτόν τον τρόπο ο επίμαχος όρος δύναται να οδηγεί σε τεχνητή ευθυγράμμιση τιμών μεταξύ λιανεμπόρων, περιορίζει την ελευθερία τιμολόγησης του αντισυμβαλλόμενου προμηθευτή και αποτρέπει τη δυναμική ανταγωνιστική συμπεριφορά στην αγορά.

Ενόψει των ανωτέρω, η PUBLIC, παρά το γεγονός ότι δεν αποδέχεται ότι έχει παραβιάσει τους κανόνες περί ανταγωνισμού, δήλωσε ότι ο όρος αυτός ουδέποτε είχε εφαρμοστεί την πράξη, και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρότεινε την απαλοιφή του και δεσμεύτηκε να μην περιληφθεί σε συμβάσεις στο μέλλον.

Το περιεχόμενο των δεσμεύσεων κρίνεται ικανό να άρει τα πιθανολογούμενα προβλήματα ανταγωνισμού, καθότι η εταιρεία δεσμεύεται ρητά στην άμεση απάλειψη του συμβατικού όρου που εγείρει τις σχετικές ανησυχίες και ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν προέκυψε από την έρευνα ότι εφαρμόστηκε στην πράξη.

Η απόφαση της Ε.Α. περί της αποδοχής των δεσμεύσεων δεν διαλαμβάνει οριστική κρίση της Ε.Α. ως προς τη διαπίστωση ή μη, παράβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Ε.Α. δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.

Πηγή: Επιτροπή Ανταγωνισμού