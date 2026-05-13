Μια ιστορική δικαστική απόφαση φέρνει ανατροπή στις τραπεζικές χρεώσεις, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απαγόρευσε στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία προμήθεια των 0,80 ευρώ στους απλούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους.

Η απόφαση 128/2026, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αντιπροσωπευτικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ, κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι η τράπεζα οφείλει να σταματήσει αμέσως τη συγκεκριμένη χρέωση για εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της.

Το δικαστήριο δεν περιορίστηκε μόνο στην απαγόρευση, αλλά επέβαλε και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ στην τράπεζα, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τον αντιλογισμό και την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί παράνομα.

Η υπόθεση αφορούσε την αυθαίρετη μετατροπή απλών λογαριασμών σε «προνομιακούς», με την τράπεζα να υποστηρίζει ότι η χρέωση δικαιολογούνταν από ένα πακέτο δωρεάν υπηρεσιών.

Ωστόσο, η δικαιοσύνη έκρινε ότι η ενημέρωση προς τους καταναλωτές ήταν παραπλανητική, καθώς πολλές από τις παροχές που παρουσιάζονταν ως «νέα προνόμια» —όπως οι πληρωμές μέσω IRIS, οι πάγιες εντολές και η φόρτιση προπληρωμένων καρτών— προσφέρονταν ήδη δωρεάν ή ήταν αυτονόητες υπηρεσίες.

Η τακτική της τράπεζας να θέτει δίμηνη προθεσμία εναντίωσης και να επιβάλλει αυτόματα τη χρέωση σε περίπτωση σιωπής θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας και της σαφούς ενημέρωσης που προβλέπει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις υπηρεσίες πληρωμών.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καταγγέλλει ότι οι συστημικές τράπεζες επιχειρούν τον τελευταίο χρόνο να επιβάλλουν έμμεσα συνδρομές σε λογαριασμούς καταθέσεων, μετατρέποντάς τους σε λογαριασμούς πληρωμών χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί την πρώτη δικαίωση σε μια σειρά ανάλογων αγωγών που εκκρεμούν κατά άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η οργάνωση καλεί τους καταναλωτές να παρακολουθούν τους λογαριασμούς τους για την επιστροφή των χρημάτων, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση στις εποπτικές αρχές να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να επιβάλουν τις απαραίτητες κυρώσεις, σταματώντας την εξάπλωση καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά.