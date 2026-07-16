Νέα δυναμική τροχιά κατέγραψε η τουριστική κίνηση στη χώρα μας τον Ιούνιο του 2026, με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece να υποδέχονται αφίξεις 5,6 εκατ. επιβατών. Η επίδοση αυτή μεταφράζεται σε αύξηση 4,7%, καθώς διακινήθηκαν 250.000 περισσότεροι ταξιδιώτες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Οι πρωταθλητές της ανόδου

Η διεθνής επιβατική κίνηση αποτέλεσε τον βασικότερο πυλώνα αυτής της ανάπτυξης, καθώς άγγιξε τα 4,7 εκατομμύρια επιβάτες (ενισχυμένη κατά 212.000 άτομα, +4,7%), έναντι 860.000 επιβατών που μετακινήθηκαν στο δίκτυο εσωτερικού.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο της κίνησης παρουσίασαν οι εξής δημοφιλείς προορισμοί:

Εντυπωσιακό comeback από τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ

Παρά τις αρχικές ανησυχίες, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις φαίνεται πως είχαν σημαντικά περιορισμένο αντίκτυπο στην αεροπορική κίνηση. Η αγορά της Μέσης Ανατολής επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, καταγράφοντας αύξηση 70.000 επιβατών (+121,5%). Αν και οι συντελεστές πληρότητας στις συγκεκριμένες πτήσεις υποχώρησαν ελαφρώς στο 69,9% (έναντι 71,1% το 2025), η αύξηση των δρομολογίων μαρτυρά ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Ειδικότερα, η κίνηση από το Ισραήλ έχει πλέον επιστρέψει στα τυπικά καλοκαιρινά της επίπεδα, σημειώνοντας εκρηκτική άνοδο 161,3% (+73.000 επιβάτες), με τη στήριξη κυρίως των ισραηλινών αερομεταφορέων (Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia). Παράλληλα, οι πτήσεις από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Μύκονο (μέσω Qatar Airways και Flydubai) συνεχίζουν να ανακάμπτουν, ενώ σταθερή σε σχέση με το 2025 παρέμεινε η κίνηση από τα Εμιράτα προς τα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σαντορίνης.

Το αποτέλεσμα του φετινού Ιουνίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν ληφθούν υπόψη δύο ιδιαίτεροι παράγοντες:

Η ημερολογιακή διαμόρφωση: Ο Ιούνιος του 2026 είχε μία Κυριακή λιγότερη σε σχέση με τον περσινό μήνα, γεγονός που θεωρητικά στερεί μέρος της μαζικής επιβατικής κίνησης των Σαββατοκύριακων.

Ο Ιούνιος του 2026 είχε μία Κυριακή λιγότερη σε σχέση με τον περσινό μήνα, γεγονός που θεωρητικά στερεί μέρος της μαζικής επιβατικής κίνησης των Σαββατοκύριακων. Οι συντελεστές πληρότητας: Ο μέσος όρος πληρότητας των θέσεων (load factor) στα περισσότερα αεροδρόμια υποχώρησε στο 82,4% έναντι 84,6% τον περσινό Ιούνιο.

Το γεγονός ότι η συνολική κίνηση όχι απλά δεν επηρεάστηκε, αλλά αυξήθηκε, αποδεικνύει ότι οι αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε σημαντική αύξηση των διαθέσιμων θέσεων και των πτήσεων, ποντάροντας με επιτυχία στην υποκείμενη δυναμική του ελληνικού καλοκαιριού.

Ενδεικτικό είναι ότι από την έναρξη της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων μέχρι και σήμερα, οι συγκεκριμένες πύλες εισόδου της χώρας έχουν υποδεχθεί συνολικά περίπου 266 εκατομμύρια επιβάτες.