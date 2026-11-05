Τη διαχρονική αλληλεπίδραση μιας ιστορικής οικογενειακής επιχείρησης με την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της Λέσβου αναδεικνύει το νέο βιβλίο «Απόσταγμα Ζωής – Ούζο Βαρβαγιάννη», που συνέγραψε ο ιστορικός Δρ. Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος.

Η έκδοση εστιάζει στο Πλωμάρι, τον τόπο όπου το 1860 τέθηκαν τα θεμέλια της δραστηριότητας της οικογένειας Βαρβαγιάννη, ξεδιπλώνοντας μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερα από 166 χρόνια και ταυτίζεται με την ίδια την πολιτιστική και παραγωγική ταυτότητα της περιοχής.

Η ανθρώπινη ιστορία και το σπάνιο αρχειακό υλικό

Πέρα από την απλή χρονολογική καταγραφή των οροσήμων της ποτοποιίας, το έργο ρίχνει φως στην ανθρώπινη διάσταση αυτής της μακράς διαδρομής.

Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, οικογενειακά βιώματα και στιγμιότυπα διαφορετικών ιστορικών περιόδων, η αφήγηση συνδέεται στενά με την καθημερινή ζωή των κατοίκων του Πλωμαρίου, καταδεικνύοντας πώς η τέχνη του ούζου διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της τοπικής κοινότητας.

Καθοριστικό στοιχείο της έκδοσης αποτελεί ο πλούτος των τεκμηρίων που συγκέντρωσε η ιστορική έρευνα.

Αδημοσίευτες παλιές φωτογραφίες, ιδιωτικά έγγραφα της οικογένειας και ντοκουμέντα γύρω από την παραγωγική διαδικασία φέρνουν στο προσκήνιο άγνωστες πτυχές και πρόσωπα, σκιαγραφώντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε και τελειοποιήθηκε η διαδικασία της απόσταξης ανά τις δεκαετίες.

Από το Μουσείο Ούζου στο διεθνές κοινό

Η περιήγηση στις σελίδες του βιβλίου επεκτείνεται και στον χώρο του Μουσείου Ούζου Βαρβαγιάννη, όπου εκτίθενται οι ιστορικοί άμβυκες, τα χειροποίητα εργαλεία και τα κειμήλια των πρώτων γενεών που κρατούν ζωντανή την παραδοσιακή κληρονομιά.

Ο αναγνώστης αποκτά έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες μέσα στις οποίες άνθησε η επιχείρηση, ανακαλύπτοντας λεπτομέρειες που φωτίζουν τον δεσμό του εμβληματικού αποστάγματος με την πατρίδα του.

Διατυπωμένο τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, το βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που εκτείνεται από τους μελετητές της ιστορίας του Αιγαίου και τους λάτρεις της παραδοσιακής αποσταγματοποιίας, μέχρι όσους ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα των ιστορικών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Μέσα από τη συστηματική έρευνα και τις μαρτυρίες, το «Απόσταγμα Ζωής» προσφέρει μια ουσιαστική γνωριμία με την παρακαταθήκη που συνοδεύει το όνομα Βαρβαγιάννη.