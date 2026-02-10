Το υπέροχο λευκό ξηρό από υπέργηρους αυτόχθονους αμπελώνες της Σάμου, τα «Αρχέγονα Εδάφη» (εσοδείας 2023) του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού περιλήφθηκε στη λίστα με τα 50 Καλύτερα Κρασιά της Χρονιάς, σύμφωνα με αξιολόγηση του έγκριτου Wine Trails.

Η τιμητική αυτή συμπερίληψη δημοσιεύθηκε στην ετήσια συλλεκτική έκδοση του 2026, η οποία είναι αφιερωμένη στις κορυφαίες οινικές επιλογές που ξεχώρισαν για τον χαρακτήρα, την πολυπλοκότητα και την αυθεντικότητά τους.

Η δύναμη της σαμιακής γης και η πατροπαράδοτη καλλιέργεια

Τα «Αρχέγονα Εδάφη 2023» δεν είναι απλώς ένα κρασί· είναι η συμπυκνωμένη ιστορία των ορεινών αμπελώνων της Σάμου και η πατροπαράδοτη καλλιέργεια από ανθρώπους με μεράκι και όρεξη για δημιουργία προϊόντων υψηλών απαιτήσεων και ποιότητας.

Προέλευση: Από επιλεγμένους υπέργηρους αμπελώνες σε μεγάλο υψόμετρο, εκεί που το Μοσχάτο Σάμου εκφράζει την πιο φίνα και «ορυκτή» πλευρά του.

Προφίλ: Ένα κρασί με κρυστάλλινη οξύτητα, εκρηκτικά αρώματα λευκών ανθέων και φρούτων αλλά και μια επίγευση που διαρκεί, θυμίζοντας τη δροσερή αύρα του Αιγαίου.Πολύπλοκη μύτη ανθέων, με αρώματα γιασεμιών και νυχτολούλουδων να πρωτοστατούν. Στο στόμα, η διακριτική του οξύτητα προσφέρει ιδιαίτερη δροσιά και ισορροπεί τέλεια τα έντονα φρουτένια αρώματά του.

Η Διάκριση: Η κατάταξη ανάμεσα στα 50 κορυφαία από το Wine Trails, υπογραμμίζει την επιτυχία του ΕΟΣ Σάμου να συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη οινολογική προσέγγιση.

«Η διάκριση αυτή αποτελεί φόρο τιμής στους σαμιώτες αμπελοκαλλιεργητές, που γενιές και γενιές τώρα μοχθούν καθημερινά με χειρωνακτική εργασία στις πέτρινες πεζούλες ξερολιθιάς της Σάμου αλλά και στην ομάδα των οινολόγων του Συνεταιρισμού που μετουσιώνει αυτόν τον καρπό σε ένα παγκόσμιας κλάσης προϊόν.»

Ο ΕΟΣ Σάμου παραμένει ένας από τους παλαιότερους συνεταιρισμούς της Ελλάδας (έτος ίδρυσης 1934) που προστατεύει σθεναρά την ονομασία προέλευσης και αναδεικνύει το Μοσχάτο Σάμου ως τον σημαντικότερο πρεσβευτή του ελληνικού κρασιού διεθνώς.

Η διακίνηση των οίνων του ΕΟΣ Σάμου σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιείται από την ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε