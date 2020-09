ΑΔΜΗΕ: Νέο κοινοπρακτικό δάνειο 400 εκατ. ευρώ

Βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης εξασφάλισε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το επενδυτικό του πρόγραμμα με την υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ με τις πιστώτριες Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Bank of China και Alpha Bank.

Η διάρκεια του κοινοπρακτικού δανείου είναι έξι έτη και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,1% για τα πρώτα τρία έτη και στο 2% για τα τρία επόμενα έτη.

Ειδικότερα, η έκδοση περιλαμβάνει:

Α. Ποσό ύψους 310 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Σε αυτές συγκαταλέγονται το από 20/4/2018 κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 199 εκατ. ευρώ με την κοινοπραξία των κινεζικών ιδρυμάτων Bank of China (BOC) και Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) και το από 29/6/2018 κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 228,5 εκατ. ευρώ με Κοινοπραξία Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών.

Β. Ποσό ύψους 90 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά σε νέα διευκόλυνση για κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.

Η ομολογιακή έκδοση έχει προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε:

«Με το δάνειο αυτό ο ΑΔΜΗΕ βελτιώνει τη χρηματοοικονομική του θέση και αποκτά πρόσθετη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει τα έργα του και ιδίως τις μεγάλες νησιωτικές διασυνδέσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διευκολύνουν τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και περιορίζουν δραστικά την οικονομική επιβάρυνση από τις χρεώσεις ΥΚΩ. Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη "δύναμη πυρός" του Διαχειριστή με πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς οι επενδύσεις του έχουν έντονα πράσινο χρώμα και αποτελούν βασικό άξονα της ατζέντας του υπουργείου».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά:

«Με τη νέα αυτή έκδοση, ο Διαχειριστής κατορθώνει να συμπιέσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού του προς όφελος των μετόχων του. Εν μέσω της πανδημικής κρίσης, το τραπεζικό σύστημα δείχνει ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη του στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Επιπλέον, η γόνιμη συνύπαρξη του ελληνικού Δημοσίου και της κινεζικής State Grid of China στο μετοχικό μοντέλο του ΑΔΜΗΕ γίνεται το εφαλτήριο για ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων των δύο χωρών».