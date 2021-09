Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Νέος πρόεδρος ο Ριχάρδος Λαμπίρης

Νέος πρόεδρος του Δ.Σ. του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στη θέση του εκλιπόντος Γιώργου Αρώνη, εξελέγη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Ριχάρδος Λαμπίρης.

Ο Ριχάρδος Λαμπίρης σπούδασε ηλεκτρονικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Sussex και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc. in Project Management από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι επίσης κάτοχος MSc. in International Trade, Transport and Finance από το City University της Μεγάλης Βρετανίας. Έχοντας εργαστεί αρχικά στη Rockwell Golde, στράφηκε στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική (αρχικά στην EFG Telesis Finance και, στη συνέχεια, στην HSBC Bank plc.), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων και προϊόντων, στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, όπου ολοκλήρωσε μεγάλο αριθμό σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων.

Κατέχει πλέον τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.».