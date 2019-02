Αυτά είναι τα βραβεία Franchise 2019

Για 11η συνεχή χρονιά απονεμήθηκαν, υπό την αιγίδα και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα βραβεία Franchise 2019, αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το franchise ως κύρια στρατηγική ανάπτυξης, και τους ανθρώπους που ηγούνται του κλάδου.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, την εκδήλωση απονομής των βραβείων χαιρέτισαν με τις ομιλίες τους, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, ο Σπύρος Ασλάνης, εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνδέσμου Franchise και ο Μαξιμιλιανός Κωνσταντινίδης, πρόεδρος της ΚΕΜ Franchise.

Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι το franchising αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση των επιχειρήσεων και ασφαλή επιλογή για όσους αναζητούν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.

Στα βραβεία διακρίθηκαν 34 franchise brands σε 34 κατηγορίες, σε μια σειρά από διακεκριμένες ενότητες: Ultimate Franchise Brands, Οργάνωση και Αποτελεσματικότητα, Ειδικές Διακρίσεις, Προϊόντα, Οι 'Ανθρωποι του Franchising, Διαφήμιση & Marketing, Διαδίκτυο - Στρατηγική και Υλοποίηση, Υποστήριξη Δικτύου και Κλαδικές Διακρίσεις.

- GOODY'S BURGER HOUSE

BE SPOKEN FRANCHISE

- COFFEE LAB

FAST GROWTH FRANCHISE

- BEST FOR…

BEST INTERNATIONAL EXPANSION

- HEMPOIL

MOST INNOVATIVE CONCEPT

- CURVES

BEST MASTER FRANCHISE

- OJO SUNGLASSES

MOST PROMISING FRANCHISE

- KOULOUR KOULOUR

BEST START UP FRANCHISE

- ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

BEST USE OF TECHNOLOGY

-BEAUTY FREE

BEST FRANCHISE WORKPLACE

- DOCA

WOMAN FRANCHISOR

- TELEPHONE PLUS

BEST URBAN FRANCHISE

- EZ2C

BEST CONCEPT RE - DESIGN

- EVEREST

MOST LOYAL NETWORK

- ALTER EGO

CUSTOMER ORIENTED FRANCHISE

- ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - AFTER SCHOOL

SOCIAL RESPONSIBILITY

- FRESH LINE

ECO FRIEDLY FRANCHISE

- SEVEN

BEST ENTERTAINMENT & TECHNOLOGY CONCEPT

- PALMIE BISTRO

BEST PRODUCT QUALITY

- HOME BURGER

BEST VALUE FOR MONEY PRODUCT

- PISCINES IDEALES

MOST INNOVATIVE PRODUCT

- NOBACCO

BEST NEW PRODUCT LAUNCH

- TODAY GROUP

BEST FRANCHISE LEADER OF THE YEAR

- ΓΕΡΜΑΝΟΣ

BEST FRANCHISE MANAGER OF THE YEAR

- DUST & CREAM

BEST MANAGER OF THE YEAR

- COFFEE ISLAND

BEST MARKETING CAMPAIGN

- AVIN

BEST CREATIVE & CAMPAIGN PROJECT

- COFFEEBRANDS

BEST EVENTS STRATEGY

-FUNKY BUDDHA

BEST CORE WEB STRATEGY

- ALTER LIFE

BEST SOCIAL MEDIA STRATEGY

-ΓΡΗΓΟΡΗΣ

BEST ON-LINE STRATEGY

- ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

TOTAL FRANCHISE SUPPORT

- SO EASY EDUCATION

EFFECTIVE EDUCATIONAL PROCEDURES

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΜ FRANCHISE

BEST FRANCHISE EVENT.Ε.Π.