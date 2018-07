Απαγορευτικό για τις δραστηριότητες του Ομίλου Μπόμπολα στην Κύπρο

​«Δεν μπορεί να μας κλέβουν και να τους δίνουμε και δουλειές, και αυτό πρέπει να ισχύει για όλα τα εταιρικά σχήματα και για άλλες εταιρείες στις οποίες εμπλέκονται. Εύχομαι να το δω αυτό να συμβαίνει και στην Ελλάδα»

Τον αποκλεισμό της Helector Cyprus Ltd συμφερόντων Μπόμπολα από τη συμμετοχή σε οποιεσδήποτε δημόσιες συμβάσεις από τις 9.3.2016 και για διάστημα πέντε χρόνων, αποφάσισε η Επιτροπή Αποκλεισμού της Κύπρου.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος είχε καταγγείλει την εταιρεία του Ομίλου Μπόμπολα για την συμμετοχή της στα σκάνδαλα του ΧΥΤΥ Λάρνακας και ΧΥΤΑ Πάφου και είχε ζητήσει τον αποκλεισμό της από τις δημόσιες συμβάσεις.Η απόφαση της Επιτροπής Αποκλεισμού, προστίθεται στην ανακοίνωση, φέρνει ενδεχομένως τώρα σε δύσκολη θέση το κράτος και ιδιαίτερα το Υπουργείο Γεωργίας και την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) που είχαν πρόσφατα εγκρίνει την υπογραφή νέας Σύμβασης του κράτους με Κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ιδιοκτήτρια εταιρεία της Helector Cyprus Ltd για τη μεταφορά επιπλέον σκυβάλων από την επαρχία Λευκωσίας στο ΧΥΤΥ Κόσσιης.Αν και η καταγγελία αφορούσε και τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, για διαδικαστικούς λόγους η Επιτροπή Αποκλεισμού εξέτασε προς το παρόν μόνον τον οικονομικό φορέα Helector Cyprus Ltd. Παρόλη την ευκαιρία που δόθηκε στην εταιρεία αυτή, μέσα από τη διαδικασία εξέτασής της, να προσκομίσει στοιχεία για την αξιοπιστία της, δεν το έπραξε, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται ο αποκλεισμός της, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.Λόγω της μη εξέτασης προς το παρόν των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου, τα στελέχη των οποίων ήταν τα ίδια, παρέμεινε γι’ αυτές να πλανάται τεκμήριο αναξιοπιστίας. Εκτιμάται ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις που θα αφήσουν πολλούς εκτεθειμένους, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.Ο δήμαρχος Πάφου, που είχε ζητήσει με προσφυγή του στην «Επιτροπή Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων» να εκπέσουν του δικαιώματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι εταιρείες συμφερόντων Λεωνίδα Μπόμπολα Helector Cyprus Ltd, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Α.Ε., ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. , μιλώντας στο zougla.gr τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Κύπρο, ενώ ήδη έχουν γίνει ήδη πέντε καταδίκες στο κακουργοδικείο Λευκωσίας για σοβαρά παραπτώματα και έχουν παραπεμφθεί και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα με κακουργηματικές κατηγορίες.«Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να αποδειχτεί και η εμπλοκή των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου, δηλαδή των ελληνικών εταιρειών Ηλέκτωρ και Ελλάκτωρ. Νιώθω έστω και καθυστερημένα ότι οι Θεσμοί λειτουργούν κι ότι η αλήθεια στο τέλος θα νικήσει. Θεωρώ ότι με την απόφαση αυτή περνάει το μήνυμα ότι δεν μπορεί οι εταιρείες που εμπλέκονται είτε σε σκάνδαλα είτε σε πειθαρχικά παραπτώματα να συνάπτουν συμβάσει με το Δημόσιο», υπογραμμίζει, καταλήγοντας:«Το Δημόσιο δεν είναι η "χρυσή κότα" για κάποιους εργολάβους, όπως κατάντησε να είναι, για να παραφουσκώνουν τις τιμές, ώστε κάποιοι διεφθαρμένοι πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι να πλουτίζουν και να εγκρίνουν με την υπογραφή τους πολλαπλάσιες αμοιβές στους κατασκευαστές.»Πρέπει να καταλάβουν ότι όταν δημιουργούν αυτά τα κυκλώματα, τότε θα υπάρχουν συνέπειες, όπως η συγκεκριμένη, δηλαδή ο αποκλεισμός από τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν μπορεί να μας κλέβουν και να τους δίνουμε και δουλειές, και αυτό πρέπει να ισχύει για όλα τα εταιρικά σχήματα και για άλλες εταιρείες στις οποίες εμπλέκονται. Εύχομαι να το δω αυτό να συμβαίνει και στην Ελλάδα»...