Από 31/8 μέχρι 5/9 η Διεθνής Έκθεση IFA στο Βερολίνο

Στις 31 Αυγούστου πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση του κλάδου των consumer electronics & home appliances, IFA, στο Βερολίνο, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται, μεταξύ 1.805 εκθετών, από την εταιρία SEIOS SYN.P.E.



Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο επίκεντρο της IFA αναμένεται και φέτος να βρεθούν όλες οι τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες του κλάδου, μεταξύ αυτών wearables & smart fitness, προϊόντα digital lifestyle, IT hardware & software, digital health, τηλεοράσεις και ο συνδυασμός διαδικτύου και τηλεόρασης, νέα tablets, κάμερες, η μικρή κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση, η εύκολη και "έξυπνη" χρήση των συσκευών, μία σειρά από υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, αλλά και λευκές συσκευές, smart home, home networks και robotics, από όλες τις επώνυμες εταιρίες του παγκόσμιου κλάδου.



Ιδιαίτερη απήχηση στους επαγγελματίες επισκέπτες αναμένεται να έχει και φέτος το IFA GLOBAL MARKETS, μία πλατφόρμα συναντήσεων, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εμπορικούς επισκέπτες, η οποία θα λάβει χώρα από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο STATION-Berlin.



Στο πλαίσιο της έκθεσης θα λάβει χώρα και πάλι στην αίθουσα 26 του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου, το συνέδριο των "top-ranking thinkers & doers” του κλάδου, IFA+ Summit, με κεντρική θεματολογία: „Next Level of Thinking” και θα επαναληφθεί η νέα ενότητα/καινοτομία της έκθεσης IFA NEXT. Στο IFA NEXT, φιλοξενούνται και τα IFA NEXT Startup Days, ένα σημείο συνάντησης και προβολής των startup εταιριών του κλάδου.



Στην προηγούμενη διοργάνωση, 130 start-up εταιρίες συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με 70 καταξιωμένες εταιρίες του κλάδου. Στην αίθουσα 26 θα λάβουν επίσης χώρα τα IFA Keynotes, όπου καταξιωμένοι CEO’s από κολοσσούς του κλάδου των consumer electronics, θα παρουσιάσουν όλα τα σημαντικά θέματα και τις νέες τάσεις της αγοράς.



Άλλο ένα συνέδριο έρχεται να προστεθεί στο δυναμικό της έκθεσης με την ονομασία Shift Automotive, στο οποίο ειδικοί του κλάδου του αυτοματισμού και των ηλεκτρονικών έρχονται για να συζητήσουν, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, το μέλλον της αυτοκινούμενης τεχνολογίας, και πώς οι νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν τον τρόπο της σκέψης, της οδήγησης και της ζωής.



Η IFA είναι μια έκθεση που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης και αναπτύσσεται συνεχώς παγκοσμίως. Για 4η χρονιά θα διεξαχθεί στην Κίνα η CE China International Brand Show for Consumer Electronics, τον Μάιο του 2019, μια σύγχρονη πλατφόρμα τεχνολογίας, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε υποψήφιους αγοραστές, ώστε να επεκτείνουν την εμπορική τους δραστηριότητα στη δυναμική αγορά της Ασίας.



Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, το οποίο διαθέτει κάρτες εισόδου για την έκθεση και τα συνέδρια που την πλαισιώνουν, σε μειωμένη τιμή προπώλησης και 10% επιπλέον έκπτωση για τα μέλη του, αναφέρει, ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, για να ενημερωθεί για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, να επισκεφθεί την ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις www.german-fairs.gr και την ιστοσελίδα της έκθεσης www.ifa-berlin.com, καθώς και να επικοινωνήσει στο τηλ. 210 64 19 037.