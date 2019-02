AXA: Αυξημένα μεγέθη για το 2018 - Μέρισμα 1,34 ευρώ

Αυξημένα μεγέθη για το 2018 ανακοίνωσε ο όμιλος AXA. Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν 4% στα 102,9 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αύξηση 6% στα 6,2 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν 3% στα 2,48 ευρώ.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται στα 1,34 ευρώ, αυξημένο κατά 6% από το 2017.

«Για ακόμα μια φορά η AXA πέτυχε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων με μια αύξηση της τάξης του 6% στα λειτουργικά της κέρδη, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, παρά τη μείωση συμμετοχής της στην AXA Equitable Holdings, Inc. και ένα ασυνήθους σφοδρότητας από απόψεως φυσικών καταστροφών τέταρτο τρίμηνο του έτους» είπε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

«Συνεχίζοντας να επωφελούμαστε από το απλοποιημένο λειτουργικό μας μοντέλο, πετύχαμε μία σημαντική αύξηση στα ακαθάριστα κέρδη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

Οι τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, με τα έσοδα να αυξάνονται στην Προστασία, τους Εμπορικούς Κινδύνους και την Υγεία κατά 3%, 5% και 7% αντίστοιχα».

«Η ευρωστία του ισολογισμού μας σε συνδυασμό με τη συνεχή επιτυχημένη απόδοση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο στρατηγικό μας πλάνο Φιλοδοξία 2020, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει μέρισμα ύψους 1,34 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή αύξηση 6% από την περασμένη χρονιά που αντιστοιχεί σε ποσοστό κερδών 52%».

«Το 2018 αποτέλεσε ένα καθοριστικό έτος στην πορεία της ΑΧΑ προς τον μετασχηματισμό, δημιουργώντας τη #1 ασφαλιστική εταιρεία σε Εμπορικούς Κινδύνους, με την εξαγορά του XL Group και την ολοκλήρωση της αρχικής προσφοράς νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή (IPO) για την εισαγωγή της AXA Equitable Holdings, Inc. στο χρηματιστήριο.

Η στροφή μας σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς ήταν καθοριστικής σημασίας για το όραμά μας και την αποστολή μας να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Η νέα παγκόσμια τοποθέτηση της μάρκας μας "Know You Can" αποτελεί την απτή έκφραση αυτού του σκοπού».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, καθώς και όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά προς την επίτευξη αυτών των ισχυρών αποτελεσμάτων και καθοριστικών για τον μετασχηματισμό μας πρωτοβουλιών. Είμαστε βέβαιοι πως όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε μία βιώσιμη και μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους συμμέτοχούς μας».