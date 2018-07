Έκλεισε το deal Pillarstone - Notos Com

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανακοινώθηκε ότι η Pillarstone, οι τράπεζες και η Notos Com κατέληξαν σε συμφωνία. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει μεταξύ άλλων και την "ένεση" ρευστότητας ύψους 25 εκατ. ευρώ.



Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση:



«Η Pillarstone, η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υποστήριξη των τραπεζών στη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Notos Com Holdings και τους πιστωτές της, με σκοπό την υλοποίηση μιας πλήρους αναδιάρθρωσης της εταιρείας.



Είναι η πρώτη φορά που αξιοποιείται το νέο και καινοτόμο κανονιστικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για τους διεθνείς επενδυτές.



Τα μη-εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Αlpha Bank, Εurobank-Εrgasias, Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς θα διαχειρίζονται πλέον από την πλατφόρμα της Pillarstone. Η Pillarstone και οι Ελληνικές τράπεζες θα επενδύσουν νέα κεφάλαια συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ.



Η συμφωνία αυτή έχει και την πλήρη υποστήριξη του μετόχου πλειοψηφίας, κ. Μιχάλη Παπαέλληνα, ο οποίος επίσης θα επενδύσει στη νέα δομή και θα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην εκπόνηση του μακροχρόνιου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο μηνών και υπόκειται σε κανονιστικές και άλλες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος.



Η πλατφόρμα Pillarstone παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για να υποστηρίξει τις τράπεζες στη διαχείριση μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.



Η Pillarstone επενδύει μακροπρόθεσμα σε επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω της παροχής νέων κεφαλαίων αλλά και σημαντικής τεχνογνωσίας σε ότι αφορά στην διοίκηση επιχειρήσεων. Η ελληνική θυγατρική της Pillarstone έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος τον Μάιο του 2017 για τη διαχείριση απαιτήσεων από πιστώσεις και δάνεια.



Η επένδυση της Pillarstone στην Notos είναι η πρώτη που αξιοποιεί αυτήν την νέα καινοτόμα δομή στην ελληνική αγορά, η οποία έχει ως σκοπό την ανάκαμψη των ελληνικών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, και ανοίγει τον δρόμο για άλλες αντίστοιχες συνεργασίες στο μέλλον.



Η συναλλαγή αυτή έρχεται να προστεθεί στο ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο της Pillarstone, η οποία διαχειρίζεται πλέον πάνω από 2 δισ. ευρώ μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω αντίστοιχων συνεργασιών με άλλες εταιρείες. Αποτελεί μια αποδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση τραπεζικών μη εξυπηρετούμενων δανείων.



Η Pillarstone ανακοίνωσε πρόσφατα και την πρώτη της από-επένδυση από την ιταλική εταιρεία συσκευασίας τροφίμων Cuki, η οποία πωλήθηκε στη Melitta Group Management GmbH& Co.



Η Notos είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, στην οποία διαθέτει παγκόσμια brands όπως Chanel, Clarins, Guerlain, Gant, Lacoste, Nautica, AmericalEagle και FaberCastell, ενώ διαχειρίζεται έναν σημαντικό αριθμό καταστημάτων υπό το σήματα Notos Galleries και Notos Home. Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 2001, ως συνδυασμός εταιρειών με περισσότερα από 50 χρόνια δραστηριότητας στον χώρο του εμπορίου.



Σχολιάζοντας την συμφωνία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Notos Com Holdings κ. Μιχάλης Παπαέλληνας δήλωσε:



«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Pillarstone συμφώνησε να επενδύσει στην Notos Com και να προσφέρει τεχνογνωσία με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση το επιχειρησιακό πλάνο το οποίο συμφωνήσαμε. Η προσήλωση και η εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι τράπεζες προς την Notos αποτελεί τρανή απόδειξη ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι η κινητήριος δύναμη μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η ανάκαμψη των ελληνικών επιχειρήσεων.



Μέσω της εν λόγω συμφωνίας ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στην 50ετή ιστορία της Notos, η οποία πλέον θα βαδίζει πλάι πλάι με την Pillarstone. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 1.500 εργαζόμενους της Notos, για την αφοσίωσή τους, την πίστη τους και την στήριξη που παρείχαν καθ’ όλη την διάρκεια όλων αυτών των δύσκολων χρόνων που πλέον ανήκουν στο παρελθόν».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pillarstone κ. John Davison δήλωσε:



«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχής που θα υποστηρίξουμε την Notos, μια μεγάλη εταιρεία με μακρά ιστορία στον χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου, και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Μιχάλη Παπαέλληνα ώστε η εταιρεία να βρει ξανά τα πατήματά της και να επιστρέψει στην πορεία της προς την ανάπτυξη.



Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα παρέχουμε κεφάλαια, λειτουργική και διαχειριστική τεχνογνωσία καθώς και υποστήριξη προς την έμπειρη διοικητική ομάδα της Notos. Αυτός ήταν ο βασικός μας στόχος από τότε που συναντήθηκα για πρώτη φορά με τον Μιχάλη Παπαέλληνα πριν έναν χρόνο. Έχουμε αναπτύξει μια στενή συνεργασία, τόσο με τον ίδιο όσο και με τους συνεργάτες του, διαμορφώνοντας το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Notos.



Κατά τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση και οι αξιωματούχοι της δουλεύουν σκληρά για την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων νομικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας για τους διεθνείς επενδυτές. Επίσης, η σημερινή συμφωνία αντανακλά την ισχυρή θέληση των τραπεζών να αντιμετωπίσουν το θέμα που προκύπτει στους ισολογισμούς τους ως αποτέλεσμα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.



Η συμφωνία αποτελεί το τέλειο παράδειγμα για το πώς η Pillarstone μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιρειών και των τραπεζών, για την διαφύλαξη θέσεων εργασίας, την δημιουργία αξίας και της επίτευξης ευρύτερα καλών οικονομικών αποτελεσμάτων τα οποία έχει πολύ ανάγκη η ελληνική αγορά».



Οι τέσσερις τράπεζες δήλωσαν: "



«Η συνεργασία με την Pillarstone θα βοηθήσει την εταιρεία να διατηρήσει την αξία της καθώς και να δημιουργήσει ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη. Με την εισροή νέων κεφαλαίων καθώς και τεχνογνωσίας, η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στη διάσωση της εταιρείας από διαδικασίες εκκαθάρισης, παρέχοντας την αναγκαία διαβεβαίωση στους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς εταίρους της εταιρείας».