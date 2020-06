Έξι επενδυτικά σχήματα στη β΄ φάση του διαγωνισμού για το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών

Έξι επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του διαγωνισμού (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε." στο πλαίσιο της από κοινού πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΛΠΕ, προεπέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, σε συμφωνία με την "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”.

Πιο συγκεκριμένα, στη β΄ φάση του διαγωνισμού προκρίνονται τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

- EP INVESTMENT ADVISORS

- FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II)

- ITALGAS SpA

- KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.)

- MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS)

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd

Τα ανωτέρω προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της β΄ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual DataRoom-VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.