Επίσημη πρώτη του «The Marketing Hub» στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Content Marketing World, The European Edition» σε virtual περιβάλλον στις 13-16 Οκτωβρίου 2020.

To «The Marketing Hub» είναι μια καινοτόμα, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για το marketing στην Ελλάδα, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη και πιο ενεργή κοινότητα marketers στην χώρα μας.

Μέσα από ισχυρές συνεργασίες με υψηλού κύρους φορείς του marketing σε Ευρώπη και Αμερική, το «The Marketing Hub» έχει στόχο να μεταφέρει στους Έλληνες marketers τις τελευταίες εξελίξεις, την πιο σύγχρονη γνώση, τα best και next practices του marketing, δίνοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα διεθνή δρώμενα του κλάδου, ενδυναμώνοντας τη θέση τους στην αγορά και αναβαθμίζοντας την παρουσία της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη του marketing.

Σε συνεργασία με το Content Marketing Institute της Αμερικής και το Content Marketing Fast Forward της Ολλανδίας τo «The Marketing Hub» εγκαινιάζει την παρουσία του, φέρνοντας στην Ελλάδα το μεγαλύτερο Content Marketing Event παγκοσμίως.

Το συνέδριο «Content Marketing World, The European Edition», θα πραγματοποιηθεί στις 13-16 Οκτωβρίου 2020 σε virtual περιβάλλον, γεγονός που δίνει την δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες marketers να το παρακολουθήσουν.

Tα ιδρυτικά μέλη του «TheMarketingHub», Κατερίνα Νικολάου και Mάρκος Φραγκουλόπουλος δήλωσαν σχετικά: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε το “The Marketing Hub” ως αποκλειστικοί countrypartners, με δύο από τους σημαντικότερους οργανισμούς του Content Marketing στον κόσμο. Οι Έλληνες marketers θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίους marketing experts and thought leaders, στη διάρκεια των 3 αυτών ημερών του συνεδρίου, παίρνοντας πολύ σημαντικές γνώσεις, ιδέες και στρατηγικές κατευθύνσεις που θα αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους.»

Ο Bert Van De Loon, Co - Founder του Content Marketing Fast Forward σημείωσε: «H φιλοδοξία του «The Marketing Hub» στην Ελλάδα είναι απόδειξη μιας νέας δυναμικής που αναπτύσσεται για την διάχυση των σύγχρονων εξελίξεων και των βέλτιστων πρακτικών στο marketing στην εγχώρια αγορά. Ως εκ τούτου, το "The Marketing Hub" και το community που δημιουργεί, είναι φυσικό να είναι οι στρατηγικοί μας συνεργάτες στο λανσάρισμα του "Content Marketing World, The European Edition", στην Ελλάδα.»

Περισσότερες πληροφορίες για το «The Marketing Hub» και το «Content Marketing World, The European Editionevent», στη διεύθυνση: www.themarketinghub.gr.