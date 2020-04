Ford: Πτώση 35% στις πωλήσεις οχημάτων στην Κίνα το α΄ τρίμηνο

«Βουτιά» 34,9% κατέγραψαν οι πωλήσεις οχημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford στην Κίνα το πρώτο τρίμηνο του έτους, διαμορφούμενες στα 88.770 οχήματα, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού έχει πλήξει τη ζήτηση στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του πλανήτη.

Όπως αναφέρει ωστόσο η αυτοκινητοβιομηχανία, οι αντιπρόσωποί της στην Κίνα έχουν επιστρέψει και πάλι σε λειτουργία και ήδη οι πωλήσεις του Μαρτίου διαμορφώνονται στο 75% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Στην Κίνα, η Ford κατασκευάζει αυτοκίνητα μέσω της Jiangling Motors Corp Ltd, στην οποία διατηρεί ποσοστό συμμετοχής, αλλά και μέσω της κοινοπραξίας που έχει συστήσει με την Chongqing Changan Automobile Co Ltd.

Η Ford παλεύει να αναζωογονήσει τις πωλήσεις της στην Κίνα εδώ και μερικά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2017 που ξεκίνησαν να καταγράφουν πτωτική πορεία.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου εμφάνισαν πτώση 6% το 2017, σε ετήσια βάση, η οποία εκτινάχθηκε στο 37% το 2018 και περιορίστηκε λίγο στο -26% το 2019.

Σημειώνεται ότι και o κυριότερος Αμερικανός ανταγωνιστής της Ford, η General Motors, είδε επίσης τις πωλήσεις στην Κίνα να «βυθίζονται» το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας πτώση 43,3%.