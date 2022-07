H εταιρεία Βίκος θα βρίσκεται στο Taste of Athens με ένα εντυπωσιακό Wagonbar - Το γαστρονομικό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για 3η χρονιά

Η Βίκος Α.Ε. θα βρίσκεται στο Taste of Athens, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο από τις 7 έως και τις 10 Ιουλίου, με τη συμμετοχή των καλύτερων εστιατορίων και των κορυφαίων brands τροφίμων και ποτών, καλώντας τους επισκέπτες να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες.

Η εταιρεία Βίκος έχει σχεδιάσει ένα lounge καλοκαιρινό χώρο στον οποίο θα μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει cocktails και mocktails που θα απογειώσουν την επίσκεψή του. Στο spot της Βίκος Α.Ε. θα βρίσκεται ένα εντυπωσιακό wagonbar και ένα boho lounge area που θα περιμένει τους επισκέπτες του Taste of Athens για να χαλαρώσουν και να απολαύσουν, εκτός από τα cocktails και τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά και το φυσικό μεταλλικό νερό.

Τι πρόκειται να ζήσει ο επισκέπτης του Taste of Athens; Μοναδικές γευσιγνωσίες, μαθήματα και επιδείξεις μαγειρικής από διάσημους σεφ, παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, vegan και zero waste tips και συνταγές, ανάδειξη ελληνικών προϊόντων και παραγωγών, εμπνευσμένα TasteTalks, αλλά και ζωντανές συναυλίες κάθε βράδυ με τη Ρένα Μόρφη, τους The Swingin’ Cats, τους Onirama και τη Μαρίνα Σάττι αντίστοιχα!

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα εδώ.

Η εταιρεία Βίκος συμμετέχει ως αποκλειστικός χορηγός με τα προϊόντα νερού, ανθρακούχου νερού και αναψυκτικού καθ' όλη την διάρκεια της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό του κλάδου της εστίασης.