H Τράπεζα Πειραιώς Ολοκληρώνει την Πώληση της Piraeus Bank Romania

H Τράπεζα Πειραιώς και η J.C. Flowers & Co ολοκλήρωσαν σήμερα τη μεταβίβαση της Piraeus Bank Romania, θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε, μετά και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας.



«Χαιρετίζουμε την επόμενη ημέρα της Piraeus Bank Romania. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια έμπειρη εταιρεία όπως είναι η J.C. Flowers & Co διαθέτει όλoυς τους απαιτούμενους πόρους για να συντελέσει στην εξέλιξη της Τράπεζας στην Ρουμανία προς όφελος τόσο των πελατών της όσο και των εργαζομένων της», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου.



«H Piraeus Bank Romania διαθέτει ισχυρές βάσεις και μια δυνατή ομάδα, την οποία αποκτήσαμε από έναν από τους πιο διακεκριμένους τραπεζικούς ομίλους της Ευρώπης. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μαζί με την Piraeus Bank Romania για να δημιουργήσουμε ένα ενεργό παίκτη στην ρουμανική τραπεζική αγορά με βελτιωμένα προϊόντα για τους πελάτες της Τράπεζας», δήλωσε ο κ. J. Christopher Flowers, Διευθύνων Σύμβουλος της J.C. Flowers & Co.



Η Piraeus Bank Romania προσδοκά να ξεκινήσει τη νέα πορεία της μαζί με την J.C. Flowers. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί όλες τις κατηγορίες των πελατών και στηριζόμενη στην εγχώρια παρουσία της στοχεύει να εξελιχθεί σε μια σημαντική Τράπεζα στη Ρουμανία.



H UBS Limited ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.



J.C. Flowers



Η J.C. Flowers αποτελεί κορυφαία ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων με έμφαση στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διεθνώς.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998, με χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που ξεπερνά τα $15 δισ, αποτελούμενο από 52 εταιρείες και με παρουσία σε 17 χώρες, δραστηριοποιούμενη σε τομείς όπως ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός, αυτός των εταιρειών επενδύσεων, χρηματοδότησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.



Με περιουσιακά στοιχεία άνω των $6 δισ., η J.C. Flowers έχει γραφεία στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.jcfco.com.



Piraeus Bank Romania



Με έδρα στο Βουκουρέστι, η Piraeus Bank Romania (PBR) παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες στη Ρουμανία και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων.



Η PBR διαθέτει δίκτυο εξυπηρέτησης, το οποίο αριθμεί 99 καταστήματα, απασχολεί 1.300 εξειδικευμένους υπαλλήλους και εξυπηρετεί 150.000 ενεργούς πελάτες. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται www.piraeusbank.ro.