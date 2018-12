Η Bank of America ολοκληρώνει τη μεταφορά της από το Λονδίνο στο Δουβλίνο λόγω του Brexit

Η Bank of America ολοκλήρωσε τη μεταφορά από το Λονδίνο σε μια νέα έδρα στο Δουβλίνο των δραστηριοτήτων της σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τις αγορές στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, αφού έλαβε όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές και νομικές εγκρίσεις.



Οι διεθνείς τράπεζες συστήνουν θυγατρικές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.



Οι μονάδες τους στο Λονδίνο ίσως να χάσουν το δικαίωμα να λειτουργούν στην ΕΕ καθώς επικρατεί ακόμα αβεβαιότητα αναφορικά με την αποχώρηση της Βρετανίας από το μπλοκ τον Μάρτιο.



Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Brexit, η Bank of America ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα συγχωνεύσει την Bank of America Merrill Lynch International, τη θυγατρική της στο Λονδίνο, με τη ιρλανδική της μονάδα που εδρεύει στο Δουβλίνο.



«Είμαστε ευχαριστημένοι που εργαστήκαμε στενά και εποικοδομητικά με τους ρυθμιστικούς φορείς για να ολοκληρώσουμε αυτό το κρίσιμο σημείο στις προετοιμασίες μας για το Brexit, απολύτως σύμφωνα με τον προγραμματισμό και πολύ νωρίτερα από την πρώτη πιθανή ημερομηνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ», ανέφερε η πρόεδρος της Bank of America Merrill Lynch Europe Αν Φινούκαν σε ανακοίνωση.



Η Bank of America έγινε πέρυσι η πρώτη αμερικανική τράπεζα που επέλεξε το Δουβλίνο ως τη νέα βάση για τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες, με το χρηματοπιστωτικό κέντρο της ιρλανδικής πρωτεύουσας να ανταγωνίζεται με τα αντίστοιχα της Φρανκφούρτης και του Παρισιού για να κερδίσει τις εταιρίες που εγκαταλείπουν το Λονδίνο.