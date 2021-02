Η MYTILINEOS παρουσιάζει το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο για την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία

Η MYTILINEOS καινοτομεί για ακόμα μία φορά και διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο αποκλειστικά εστιασμένο στα Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια, που μαζί με τα κριτήρια Διακυβέρνησης απαρτίζουν τους δείκτες ESG για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο να αναδείξει σημαντικά σύγχρονα ζητήματα και να θέσει νέους υψηλούς στόχους για την αειφορία.

Το Συνέδριο με τίτλο, «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» θα πραγματοποιηθεί μέσω live streaming την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00 (ΕΕΤ), με καλεσμένους διακεκριμένους Ευρωπαίους ομιλητές, εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκή κοινότητας και θεσμικών φορέων, που θα ανταλλάξουν απόψεις και θα τοποθετηθούν σε μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την κλιματική αλλαγή που σήμερα είναι πιο επίκαιρη και καθοριστική από ποτέ.

Την ίδια ημέρα η MYTILINEOS θα παρουσιάσει τους στόχους και δεσμεύσεις της για την μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος τα επόμενα χρόνια, καθώς έχοντας ασπαστεί τις βασικές Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Αρχές, και τις Αρχές Διακυβέρνησης (ESG), έχει ενσωματώσει πλήρως τα κριτήρια αυτά στον τρόπο που δρα και λειτουργεί σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της.

Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με την συζήτηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS, Ευάγγελου Μυτιληναίου με την Dana Perking, επικεφαλής Bloomberg EMEA με θέμα: «Net Zero Carbon Footprint by 2050».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το πρώτο πάνελ συζήτησης με τίτλο «The Burning Platform: Climate Change as the Imperative of our Time» στο οποίο συμμετέχουν οι:

Birol Fatih, Chief Economist, International Energy Agency, OECD (συμμετοχή με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα)

Handley Peter, Head of Unit, Energy Intensive Industries and Raw Materials, DG GROW – European Commission

Thiran Guy, Director General – Eurometaux Bruxelles

Βενιζέλος Ευάγγελος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου

Καλτσάς Ιωάννης, Επικεφαλής της Επενδυτικής ομάδας για την Ελλάδα και Κύπρο, EIB

Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το πάνελ θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αθανάσιος Έλλις. Οι ομιλητές θα εστιάσουν σε θέματα όπως η σημασία της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και η ανάγκη για διεθνή δράση αναλύοντας παράλληλα τα βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το δεύτερο πάνελ συζήτησης με τίτλο «Turning the Action for Climate Change into an Opportunity for Accelerated & Sustainable Value – The Case of Greece» θα επικεντρωθεί στην ανταπόκριση της Ελλάδας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι:

Διαμαντοπούλου Άννα, Πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη - πρ. Επίτροπος ΕΕ - πρ. Υπουργός

Κακαράς Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Δ.Σ. MYTILINEOS (συμμετοχή με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα)

Λαζαράκου Βασιλική, Πρόεδρος – Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Λαζαρίδης Σωκράτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Παπαλεξόπουλος Δημήτρης, Πρόεδρος – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Σκρέκας Κώστας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ελληνική Δημοκρατία

Σπυράκη Μαρία, Ευρωβουλευτής

Το πάνελ θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ξένια Κουναλάκη.

Τέλος, το τρίτο πάνελ συζήτησης «Turning the Action for Climate Change into an Opportunity for Accelerated & Sustainable Value – The Business Perspective», θα φιλοξενήσει ανώτερα στελέχη εταιρειών και βιομηχανιών που θα ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με το πως προσεγγίζουν οι επιχειρήσεις τις ESG δεσμεύσεις και πώς αυτές συνδέονται με το αναπτυξιακό και επενδυτικό όραμα.

Bruce Adam, Global Head of Corporate Affairs – Mainstream Renewable Power

Corda Marissa, EVP, Global Head of Legal & Compliance – Sonnedix

Drouot Patrick, Equity Research Analyst and Portfolio Manager – Fidelity Management & Research Company (FMR)

Guerrero Ismael, Chairman of Energy Sector-Corporate, Vice President, President of the Energy Group – Canadian Solar

Guest Ben, Head of New Energy Fund, Managing Director and Head of the New Energy Division – Gresham House

Smith Valerie, Chief Sustainability Officer – Citi

Το πάνελ θα συντονίσει ο Γενικός Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας της MYTILINEOS Νίκος Παπαπέτρου.

Πιστή στη δέσμευση της, η MYTILINEOS έχει ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στο DNA της, καθιστώντας την στον πυρήνα της επιχειρηματικής αποστολής της, και της συνολικής λειτουργίας της μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών προτεραιοτήτων, που εναρμονίζονται με τους 17 Στόχους του ΟΗΕ.

Το Virtual Summit θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου στις 16.00 EET (ώρα Ελλάδος) μέσα από τα επίσημα κανάλια Youtube της MYTILINEOS και της Protergia στους παρακάτω συνδέσμους:

MYTILINEOS

Protergia