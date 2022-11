Η νέα εποχή της Wunderman Thompson & GroupM Greece και της διαφήμισης στην Ελλάδα

Μία νέα εποχή θετικής αλλαγής, με κεντρικό μήνυμα Together In Positive Change, ξεκινάει για την Wunderman Thompson & GroupΜ Greece, ως ένα ενιαίο σχήμα της WPP με διεθνή τεχνογνωσία αιχμής, κοινό τρόπο σκέψης και νέα agenda συνεργασίας για τις εταιρείες Wunderman Thompson, Tribe, Grey, Media Com, Mindshare, MSix και Movie Lab.

Με το νέο μοντέλο λειτουργίας της, η Wunderman Thompson & GroupM Greece γίνεται καταλύτης ανάπτυξης και εξέλιξης για brands που φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή. Μία μεγάλη ομάδα, μία μοναδική ένωση δυνάμεων 170 στελεχών της διαφήμισης, της στρατηγικής επικοινωνίας, της τεχνολογίας, των media, των data analytics, της καινοτομίας, του marketing, της παραγωγής, των δημοσίων σχέσεων, και της ψηφιακής επικοινωνίας. Μία ομάδα που συνθέτει έναν ενιαίο τρόπο προσέγγισης και διαμόρφωσης καινοτόμων προτάσεων και πραγματικά ολοκληρωμένων λύσεων που αντλούν έμπνευση και know-how από διαφορετικά expertise. Μία ομάδα που έχει σαν σκοπό της να διαμορφώσει τη νέα εποχή της διαφήμισης, που θα λειτουργεί προς όφελος των ανθρώπων σε μία προοδευτική Ελλάδα και αποστολή της το να είναι φορέας θετικής αλλαγής για φιλόδοξα brands.

Παράλληλα, με την ενιαία ομάδα εταιρειών της GroupM, το νέο σχήμα παρέχει διευρυμένο expertise και έρχεται να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες των brands για ανάπτυξη με τις κατάλληλες στρατηγικές Mέσων στην post digital εποχή.

Ως ένα σχήμα της WPP, η Wunderman Thompson & GroupΜ Greece όχι μόνο αξιοποιεί διαφορετικά skills και ταλέντα των ανθρώπων της στην Ελλάδα, αλλά και τα αντίστοιχα εκτός των συνόρων, μέσω των Centers of Excellence της Wunderman Thompson τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε γνώση και βαθιά εξειδίκευση σε τομείς που αποτελούν πια παγκόσμια κοινή γλώσσα όπως CX, e-commerce, CRM, Inclusive Experience Practice, web3, metaverse και Β2Β, αλλά και μέσω των εργαλείων και της τεχνολογικής υποδομής της GroupM Nexus. ‘Έτσι, φέρνουμε με επιτυχία από το εξωτερικό την τεχνογνωσία που απαιτείται για να αλλάξουμε τα δεδομένα στην εγχώρια αγορά.

Η διοικητική ομάδα της Wunderman Thompson & GroupΜ Greece αποτελείται από μερικά από τα εμπειρότερα στους τομείς τους στελέχη της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, και πιο συγκεκριμένα:

• Ελένη Σαρλά, Chief Executive Officer

• Αντώνης Σταυρόπουλος, Chief Creative Officer

• Κώστας Ταμπουράκης, Chief Growth Officer

• Τάσος Κιτσαράς, General Manager Mindshare

• Πέτρος Μπελεσάκος, CEO Mediacom

• Βασιλική Φούσκα, Director of People and Culture

• Σοφοκλής Αλεξόπουλος, Executive Strategy Director

• Έφη Δικαστοπούλου, Chief Client Officer

• Νίκος Κοψιδάς, Head of PR and Marketing