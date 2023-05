Η πράσινη μετάβαση στην πράσινη Μαρίνα Φλοίσβου

Η Μαρίνα Φλοίσβου φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση για την άφιξη του σκάφους Trimaran IDEC SPORT, στο πλαίσιο του προγράμματος THE ARCH “THE EUROPEAN EVENT TO ACCELERATE THE GREEN TRANSITION”.

Πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων για την προβολή καινοτόμων λύσεων αναφορικά με την κινητικότητα, τη βιομηχανία, την ενέργεια, την αστική ανάπτυξη, τα τρόφιμα και τη γεωργία. Το πρόγραμμα ARCH στοχεύει στην προβολή 100 καινοτόμων Ευρωπαϊκών λύσεων που θα επιταχύνουν την υλοποίηση της οικολογικής μετάβασης.

Η στάση στην Ελλάδα ήταν η 7η του προγράμματος (από τις 10 που θα πραγματοποιηθούν) και στην οποία μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν από τον κο Σταύρο Κατσικάδη, Managing Director της LAMDA Marinas Investments, Πρόεδρο Ένωσης Μαρίνων Ελλάδος, οι έξυπνες και βιώσιμες λύσεις που εφαρμόζει η Μαρίνα Φλοίσβου, όπως: η προμήθεια του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), επιτυγχάνοντας έτσι την εξάλειψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η εγκατάσταση δικτύου σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης αυτοκινήτων και η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το κοινό, στον τομέα της «πράσινης» μετάβασης για τις μαρίνες.

Ο κ. Κατσικάδης υπογράμμισε, επίσης, πως στα επόμενα δύο (2) έτη η Μαρίνα Φλοίσβου, θα μετατραπεί σε πρότυπο κέντρο καινοτομίας, καθώς τα αναπτυξιακά έργα που προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2024 περιλαμβάνουν την εγκατάσταση δικτύου 5G και οπτικών ινών, την επέκταση του δικτύου σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης σε χώρους στάθμευσης και σε προβλήτες, αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ώστε να παραχθεί σημαντική ποσότητα ρεύματος.

Άμεσο στόχο αποτελεί επίσης τόσο η εκπαίδευση, όσο και η προσέλκυση εργατικού δυναμικού στις μαρίνες, καθώς πρόκειται για έναν τομέα που αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να καλυφθεί το συγκεκριμένο κενό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κος Ι. Φωστηρόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Γ. Πατούλης, ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών κος Clément Beaune, ο Γάλλος Πρέσβης στην Ελλάδα κος Patrick Maisonnave, εταίροι της Μαρίνας Φλοίσβου.

Την επόμενη μέρα της εκδήλωσης (9 Μαΐου) ακολούθησε επίσκεψη στον Παρθενώνα και το Μουσείο της Ακρόπολης από την ομάδα The Arch, καθώς και δεξίωση στη Γαλλική Πρεσβεία/Κατοικία, ενώ στις 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η αναχώρηση της ομάδας για τη Μάλτα, την 8η στάση του προγράμματος. Τέλος, μίλησε για συνέργειες με το "Ελληνικό", το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.