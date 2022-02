Η Shell τερματίζει όλες τις κοινοπραξίες με τη ρωσική Gazprom

Η Shell θα τερματίσει όλες τις κοινοπραξίες με τη ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom, αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανέφερε ότι σταματά τη συμμετοχή της στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος επρόκειτο να διέλθει μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Η Γερμανία την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι «παγώνει» το έργο.

«Η απόφασή μας να αποχωρήσουμε είναι μία που λάβαμε με πλήρη συνείδηση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Το άμεσο ενδιαφέρον μας είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας στην Ουκρανία και η υποστήριξη των ανθρώπων μας στη Ρωσία. Σε συζητήσεις με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, θα εργαστούμε για τις επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη και αλλού, σε συμμόρφωση με τις σχετικές κυρώσεις».

Earlier today I spoke to Shell's chief executive, Ben van Beurden. Shell have made the right call to divest from Russia – including Sakhalin II.



There is now a strong moral imperative on British companies to isolate Russia. This invasion must be a strategic failure for Putin.