Η σύλληψη της «κληρονόμου» της Huawei στρέφει τους προβολείς της δημοσιότητας στην οικογένεια

Όπως πολλά κορυφαία στελέχη κινεζικών επιχειρήσεων, η Μενγκ Ουάνγκζου είναι μια μυστηριώδης φιγούρα ακόμη και στην πατρίδα της, όμως πολλοί ήταν αυτοί που θεωρούσαν πως η 46χρονη οικονομική διευθύντρια (CFO) της Huawei Technologies θα έπαιρνε μια μέρα το πηδάλιο της γιγάντιας εταιρείας τεχνολογίας που ίδρυσε ο πατέρας της.



Αυτό συνέβαινε μέχρι τη σύλληψή της στον Καναδά κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών αρχών. Ήταν μια κίνηση που προκάλεσε σοκ και η οποία την ενέπλεξε στις παρατεταμένες διπλωματικές εντάσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου. Η τύχη της είναι τώρα αβέβαιη.



Πηγή που γνωρίζει την υπόθεση είπε στο Ρόιτερ πως η σύλληψη οφείλεται στη φερόμενη παραβίαση εκ μέρους της Huawei Technologies Co Ltd των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.



Παρόμοιες κατηγορίες για παραβίαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές οδήγησε φέτος στην επιβολή μιας καταστροφικής απαγόρευσης και βαριών προστίμων στην αντίπαλη κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ZTE Corp.



Η Huawei ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ότι της έχουν δοθεί λίγες πληροφορίες «σχετικά με τις κατηγορίες» εναντίον της Μενγκ, η οποία είναι επίσης εκ των αντιπροέδρων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και η κόρη του ιδρυτή της Ρεν Ζενγκφέι από τον πρώτο γάμο του. Η Huawei πρόσθεσε πως «δεν γνωρίζει να έχει διαπράξει η κ. Μενγκ οποιοδήποτε αδίκημα».



Η σύλληψη της Μενγκ, η οποία φέρει το επώνυμο της μητέρας της και χρησιμοποιεί επίσης τα αγγλικά ονόματα «Κάθι» και «Σαμπρίνα», ρίχνει και πάλι τους προβολείς της δημοσιότητας στη Huawei σε μια εποχή αυξημένων παγκόσμιων ανησυχιών για την ηλεκτρονική ασφάλεια.



Ο πατέρας της, ο Ρεν Ζενγκφέι, είχε εργαστεί για σχεδόν μια δεκαετία ως μηχανικός για τον κινεζικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Αποχώρησε το 1983, αφού βοήθησε να κατασκευαστεί το δίκτυο επικοινωνιών του.



Αξιωματούχοι σε μερικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, έχουν εκφράσει ανησυχία ότι η εταιρεία του βρίσκεται πολύ κοντά στις ένοπλες δυνάμεις και την κυβέρνηση της Κίνας. Η Huawei έχει επανειλημμένα επιμείνει πως δεν επηρεάζεται από το Πεκίνο.



Χαμηλό προφίλ



Ο Ρεν, 74 ετών, ίδρυσε την κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιών το 1988 και, όπως και η μεγαλύτερη κόρη του, κράτησε σε μεγάλο βαθμό χαμηλό προφίλ. Όμως σε μια σπάνια κίνηση, πόζαρε τον περασμένο μήνα για μια οικογενειακή φωτογραφία για το γαλλικό περιοδικό Paris Match, μαζί με τη μικρότερη κόρη του και τη νυν σύζυγό του.



Η Άναμπελ Γιάο, 20 ετών, ετεροθαλής αδελφή της Μενγκ, πόζαρε μπροστά από ένα μεγάλο πιάνο μαζί με τη μητέρα της, η οποία αναφέρεται από το περιοδικό ως Γιάο Λινγκ, και τον Ρεν, ο οποίος φορούσε ένα μπλε πουκάμισο και είχε το χέρι του στον ώμο της χαμογελαστής θυγατέρας του.



Εκπρόσωπος της Huawei επιβεβαίωσε στο Ρόιτερ πως η Γιάο είναι σύζυγος του Ρεν. Λίγοι είχαν μέχρι τότε ακούσει για τη μικρότερη κόρη, η οποία σπουδάζει πληροφορική στο Χάρβαρντ και είναι μπαλαρίνα. Πρόσφατα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον περίφημο Χορό των Ντεμπιτάντ στο Παρίσι.



Η Huawei είναι ιδιωτική εταιρεία και αυτοχαρακτηρίζεται ως ιδιοκτησία των εργαζομένων της. Αν και ο Ρεν κατέχει μόνο γύρω στο 1,4% των μετοχών, οι εργαζόμενοι λένε πως έχει την ανώτατη ηγεσία στην εταιρεία και επικοινωνεί συχνά με το προσωπικό που είναι διασκορπισμένο σ' ολόκληρο τον κόσμο.



Η Huawei, η οποία είναι τώρα η μεγαλύτερη κινεζική εταιρεία τεχνολογίας σε αριθμό εργαζομένων, με προσωπικό 180.000 ανθρώπων και έσοδα 93 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017, ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990 πουλώντας ψηφιακούς τηλεφωνικούς διακόπτες.



Κέρδισε το πρώτο συμβόλαιό της στο εξωτερικό το 1996 από την Hutchison-Whampoa του Χονγκ Κονγκ για προϊόντα σταθερού τηλεφωνικού δικτύου. Σήμερα τα έσοδα της Huawei προέρχονται εξίσου από την Κίνα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τον απολογισμό της για το 2017.



Τα μισά από τα έσοδα της Huawei προέρχονται από την προμήθεια εξοπλισμού σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών σ' όλον τον κόσμο. Ξεπέρασε την σουηδική Ericsson και τη φινλανδική Nokia και έγινε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στον κόσμο, με κριτήριο τα έσοδα.



Τα smartphones έγιναν τα τελευταία χρόνια άλλος ένας σημαντικός επιχειρηματικός τομέας για την Huawei, στον οποίο ανταγωνίζεται την Apple Inc και τη Samsung Electronics.



Η... Διάδοχος



Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Huawei, η Μενγκ εντάχθηκε στην εταιρεία το 1993, πήρε μάστερ από το πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας Χουαζόνγκ το 1998 και στη διάρκεια των ετών ανέβηκε στην ιεραρχία της εταιρείας, αναλαμβάνοντας κυρίως οικονομικούς ρόλους.



Έγινε διευθύντρια του διεθνούς λογιστηρίου της εταιρείας, οικονομική διευθύντρια της Huawei στο Χονγκ Κονγκ και πρόεδρος του τμήματος λογιστικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον ισότοτοπο.



Στην πρώτη εμφάνισή της ενώπιον του κινεζικού Τύπου το 2013, η Μενγκ είχε δηλώσει πως είχε ενταχθεί αρχικά στην εταιρεία ως γραμματέας «η δουλειά της οποίας ήταν να κάνει απλώς τηλεφωνήματα».



Είχε πει επίσης πως είναι παντρεμένη, έχει έναν γιο και μια κόρη και ο σύζυγός της δεν εργάζεται στον τομέα, απορρίπτοντας έτσι τις φήμες ότι έχει παντρευτεί ένα ανώτερο στέλεχος της Huawei.



Η σημασία της Μενγκ στη Huawei έγινε φανερή το 2011, όταν πρωτοδιορίσθηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Άνθρωποι της εταιρείας λένε πως είναι ικανή και πως εργάζεται σκληρά.



Ενώ ο αδελφός της, ο Μενγκ Πινγκ, καθώς και ο νεώτερος αδελφός του πατέρα της και η νυν σύζυγός του εργάζονται άπαντες στη Huawei και σε εταιρείες που σχετίζονται μ' αυτή, κανένας δεν είχε τόσο σημαντικούς διευθυντικούς ρόλους.



«Τα άλλα μέλη της οικογένειας είναι στο πίσω γραφείο, η Σαμπρίνα είναι CFO και μέλος του διοικητικού συμβουλίου», δήλωσε πηγή στη Huawei.



«Έτσι θεωρείται η πιθανότερη διάδοχος του αφεντικού».