Η Uber κάνει προσφορά για να αγοράσει την κοινοπραξία για υπηρεσίες μετακίνησης Freenow των Daimler και BMW

Περισσότερα από 1 δισ. ευρώ έχει προσφέρει η Uber προκειμένου να αγοράσει την εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητικότητας Freenow των Daimler και BMW. Ενώ η Daimler είναι έτοιμη να πουλήσει, ο διευθύνων σύμβουλος της BMW Ολιβερ Ζίπσε αμφιβάλλει για την πώληση και είναι αντίθετα, ανοιχτός για να προσφέρει στην Uber ένα μερίδιο, αναφέρει το Reuters.

Μετά το επιτυχημένο λανσάρισμα των κοινοπραξιών YOUR NOW το Φεβρουάριο του 2019, οι εταιρείες Daimler και BMW, συνέχισαν την ανάπτυξη. Σχεδόν 90 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των κοινοπραξιών για car-sharing, ride-hailing, στάθμευση, φόρτιση και πλατφόρμες πολλαπλών μέσων, που προσφέρονται σε περισσότερες από 1.300 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών και κατατάσσονται σε τρεις πυλώνες: 1. FREE NOW. 2. SHARE NOW. 3. PARK NOW & CHARGE NOW. Η δημιουργία ενός νέου οργανισμού - ομπρέλας, από την 1η Ιανουαρίου του 2020, θα υποστηρίξει την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των τριών πυλώνων.

Η FREE NOW (πρώην mytaxi), από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους παρόχους μετακίνησης, που περιλαμβάνει υπηρεσίες taxi & ride-hailing FREE NOW, Beat, Kapten και την υπηρεσία ηλεκτρικών σκούτερ Hive, είχε υψηλά κέρδη το 2019: Ο ετήσιος δείκτης GMV (ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων, έσοδα πλατφόρμας) θα ξεπεράσει τα δύο δισ. ευρώ - θεαματική άνοδος από πέρσι.

Το 2019, ο όγκος των διαδρομών (δηλ. ο αριθμός των ταξιδιών) ήταν 120% υψηλότερος από το 2018: Η FREE NOW θα έχει ολοκληρώσει σχεδόν 300 εκατομμύρια ταξίδια σε 18 ευρωπαϊκές και λατινοαμερικανικές χώρες μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς.

Πάνω από 39 εκατομμύρια επιβάτες εκμεταλλεύτηκαν τις υπηρεσίες που προσέφεραν πάνω από 800.000 συνεργαζόμενοι οδηγοί. Στη ανάπτυξη, συνετέλεσε επίσης το πολύ επιτυχημένο λανσάρισμα της Beat στην πόλη του Μεξικού και της Kapten στο Λονδίνο, καθώς και η επέκταση της εταιρίας ενοικίασης αυτοκινήτων "Ride" της FREE NOW στη Γερμανία, που επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν κράτηση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου με οδηγό, με σταθερή χρέωση.

Η FREE NOW βρίσκεται επίσης σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης το 2020: Πρόσθετες υπηρεσίες μετακίνησης όπως ηλεκτρικά σκούτερ (e-scooters), ηλεκτρικά ποδήλατα, car-sharing και δημόσια μέσα μεταφοράς, θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή, μαζί με τη βασική της δραστηριότητα ride-hailing. Αυτή η ενσωμάτωση λύσεων μετακίνησης πολλαπλών μέσων (multimodal) βασίζεται στην εμπειρία της REACH NOW στο συνδυασμό διαφόρων υπηρεσιών μετακίνησης, με δυνατότητα κρατήσεων σε μία πλατφόρμα ("Mobility-as-a-Service" ή MaaS).

Οι υπηρεσίες REACH NOW χρησιμοποιούνται τώρα από περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα σε 20 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Στη Νότια Γερμανία, οι δυνατότητες on-demand ride-sharing έχουν επεκταθεί σε συνδυασμό με την Karlsruhe Transport Authority (KVV) στο Ettlingen και την εταιρία δημοσίων μεταφορών Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) στη Στουτγάρδη. Η REACH NOW θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην ανάπτυξη διαφόρων λύσεων μετακίνησης, όπως πλατφόρμες Mobility-as-a-Service και on-demand λύσεις για πόλεις και εταιρίες δημοσίων μεταφορών.

Η πάροχος ελεύθερου car-sharing SHARE NOW, που προέκυψε από τις δύο υπηρεσίες car2go και DriveNow, έχει καταγράψει περίπου ένα εκατομμύριο νέους πελάτες από την έναρξη της χρονιάς. Με την προσθήκη του Παρισιού τον Ιανουάριο και της Βουδαπέστης τον Απρίλιο, η SHARE NOW έχει επεκτείνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα το 2019 για να συμπεριλάβει δύο μεγάλες πρωτεύουσες. Στο μέλλον, η έμφαση θα δοθεί σε πόλεις που υπόσχονται μακροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας αναδιοργάνωσης. Ταυτόχρονα, το car-sharing εξελίσσεται συστηματικά και η επιτυχημένη ενσωμάτωση των δύο υπηρεσιών συνεχίζεται:

Η εφαρμογή SHARE NOW διατίθεται από το Νοέμβριο του 2019. Στη Βιέννη, η νέα εφαρμογή SHARE NOW επιτρέπει την απευθείας κράτηση και ενοικίαση οχημάτων των car2go και DriveNow για πρώτη φορά, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις. Οι υπηρεσίες θα επεκταθούν, μετά από μία επιτυχημένη πιλοτική φάση pilot με μακροπρόθεσμη δοκιμή της υπηρεσίας car-sharing σε Μιλάνο και Αμβούργο. Το μακροπρόθεσμο car sharing προσφέρει τη δυνατότητα ενοικίασης οχημάτων SHARE NOW για έως 14 ημέρες.

Η CHARGE NOW αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη υποδομή φόρτισης στην Ευρώπη και κατά συνέπεια θεωρείται βασικός συντελεστής για υψηλότερη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην αγορά. Οι υπηρεσίες φόρτισης CHARGE NOW ήδη παρέχουν πρόσβαση στο 85% του ευρωπαϊκού δικτύου φόρτισης σε 30 ευρωπαϊκές αγορές. Περιλαμβάνει πάνω από 130.000 σημεία φόρτισης και συμβάσεις με περίπου 400 διαχειριστές σημείων φόρτισης. Μόνο στη Γερμανία, η CHARGE NOW έχει 98% κάλυψη αγοράς. Η CHARGE NOW είναι μία υπηρεσία της Digital Charging Solutions GmbH, που επίσης αναπτύσσει εξατομικευμένες, ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις φόρτισης για άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων και διαχειριστές στόλων.

Η PARK NOW επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή για αναζήτηση και πληρωμή χώρων στάθμευσης εντός και εκτός δρόμου. Το 2019, η PARK NOW ενίσχυσε περαιτέρω την πρωτοκαθεδρία της στις ψηφιακές λύσεις στάθμευσης: 36 εκατομμύρια πελάτες σε δέκα Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του PARK NOW Group. Η PARK NOW έφτασε τα 230 εκατομμύρια συναλλαγές με το βασικό brand της, και τις Parkmobile, RingGo και Parkline, το 2019. Η PARK NOW συνάπτει επιτυχημένες συνεργασίες με σύγχρονους δήμους και έχει διακριθεί με το European Parking Award για λύσεις στάθμευσης βάσει εκπομπών ρύπων στο Ηνωμένο Βασίλειο.