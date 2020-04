Η UBER μπαίνει «πλαγίως» σε υπηρεσίες delivery

H εταιρεία Uber Technologies Inc ανακοίνωσε σήμερα πως η εφαρμογή της στα κινητά θα αρχίσει να δημοσιεύει καταλόγους με κενές θέσεων εργασίας στην παράδοση, την παρασκευή φαγητού και τη λιανική πώληση τροφίμων, που θα είναι προσβάσιμοι στους οδηγούς της στις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα στην κίνηση και τη συνακόλουθη πτώση της ζήτησης, λόγω του κορονοϊού.

Αρχής γενομένης από σήμερα, οι οδηγοί της Uber θα μπορούν να βρουν αυτήν την υποσελίδα στην εφαρμογή της εταιρείας, όπως τονίζεται στο μπλογκ της https://www.uber.com/blog/work-hub.

Επίσης, η Uber τόνισε πως θα φροντίσει ώστε οι περισσότεροι από τους 240,000 καταχωρημένους οδηγούς της, που διαθέτουν επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης, να έλθουν σε επαφή με εταιρείες επιμελητείας (logistics) για πρόσληψη, ή για δυνατότητες απασχόλησής τους.

Επίσης προτρέπει τους οδηγούς να εγγραφούν στην υπηρεσία της για παράδοση φαγητού Uber Eats, τονίζοντας πως οι παραγγελίες από εστιατόρια έχουν αυξηθεί σημαντικά από τα μέσα Μαρτίου.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Ντάρα Χοσροουσάχι, η εταιρεία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις οικονομικές ευκαιρίες της τους επόμενους μήνες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να δημιουργήσει γρήγορη και ευέλικτη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας.

Όπως τόνισε η Uber, αυτές οι νέες δυνατότητες θα προσφέρονται προς το παρόν μόνον στις ΗΠΑ, αλλά σύντομα θα αποτελέσουν τμήμα της παγκόσμιας προσπάθειάς της, χωρίς όμως να προστίθενται άλλες λεπτομέρειες.

Όπως τόνισε η Uber, το άνοιγμα σε προσφορές νέων θέσεων εργασίας αφορά πάνω από 10 εταιρείες, όπως οι McDonald's Corp, FedEx Corp , United Parcel Service Inc, Pepsico Inc, Hertz Global Holdings Inc, η αλυσίδα σουπερμάρκετ και φαρμακείων Walgreens και άλλα καταστήματα λιανικής στις ΗΠΑ.

Επίσης τόνισε πως βρίσκεται σε συνεργασία με τις Domino's Pizza Inc, την υπηρεσία διανομής παράδοσης Shipt της Target Corp's και του ηλεκτρονικού γραφείου συνοικεσίων CareGuide για να προσλάβουν οδηγούς της Uber.

Εκπρόσωπος της εταιρείας απέφυγε να απαντήσει εάν η Uber θα έχει κάποιο οικονομικό κέρδος από τη μεσιτεία της αυτή ανάμεσα σε οδηγούς και τις εταιρείες αυτές. Από τον Οκτώβριο άλλωστε η εταιρεία έχει ξεκινήσει την πλατφόρμα Uber Works, για την εξεύρεση μερικώς απασχολούμενου προσωπικού από εταιρείες.

Οι δραστηριότητες των οδηγών της υπηρεσίας Uber σχεδόν έχουν εκμηδενισθεί καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας εφαρμόζεται πλέον σε πολλά σημεία των ΗΠΑ, με τους οδηγούς να τονίζουν στο Reuters πως το εισόδημά τους έχει μειωθεί έως και 80%, ενώ πολλοί έχουν σταματήσει να οδηγούν τελείως από τον φόβο μην προσβληθούν από κορονοϊό.

Η κρίση της πανδημίας έχει αποκαλύψει σε πόσο επισφαλή θέση βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην gig οικονομία, όπου εργάζονται ως ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ενώ οι κατά παραγγελίαν (on-demand) εργαζόμενοι πρόσφατα συμπεριελήφθησαν σε νόμο για παροχή κινήτρων στην οικονομία, ως δικαιούχοι σε επίδομα εργασίας, συναντούν πολλές δυσκολίες για να διεκδικήσουν αυτά τα ωφελήματα.