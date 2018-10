Υπεγράφη η συμφωνία πώλησης θυγατρικών της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου σε εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Βαρδινογιάννη

Την υπογραφή συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Ireon Investments Ltd., συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, και του Ειδικού Εκκαθαριστή της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, κ. Κλεόβουλου Αλεξάνδρου, για την πώληση του 97,08% των μετοχών της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, του 94,52% των μετοχών της CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και του 100% των μετοχών της Laiki Factors & Forfeiters ανακοίνωσε η Ernst & Young, ως σύμβουλος πώλησης της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου.



Νομικός σύμβουλος για την πλευρά του Ειδικού Εκκαθαριστή ήταν η Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, μέλος του Δικτύου EY Law, ενώ για την πλευρά της Ireon Investments Ltd. η Ποταμίτης – Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία.



Εξάλλου, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ανακοίνωσε σήμερα ότι η εδρεύουσα στην Κύπρο 100% θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD συμμετείχε σε διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε από τον Ειδικό Εκκαθαριστή της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd, αναφορικά με την πώληση:



1) Ποσοστού 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Investment Bank of Greece S.A.)



2) Ποσοστού 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και



3) Ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Factors and Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η IREON INVESTMENTS LTD ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής.



Η Σύμβαση Απόκτησης Μετοχών - Share Purchase Agreement (SPA) υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 2018 με το συνολικό τίμημα να διαμορφώνεται σε 73,5 εκατ. ευρώ Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.