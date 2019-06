Κίνα: Κέντρο σύγχρονης τεχνολογικής έρευνας ίδρυσε η Huawei

Η εταιρία σύγχρονης τεχνολογίας Huawei ίδρυσε ένα κέντρο έρευνας στην πόλη Χεφέι, η οποία είναι η πρωτεύουσα της κινεζικής επαρχίας Ανχουί που βρίσκεται στα ανατολικά της Κίνας.

Το κέντρο αυτό έχει ως σκοπό της λειτουργίας του, την καινοτομία στην τεχνολογία 5G, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), αλλά και την προώθηση τεχνολογικών λύσεων ψηφιακής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ερευνητικό κέντρο θα έχει μεγαλύτερη συνεργασία με τα τοπικά πανεπιστήμια, αλλά και τα ινστιτούτα επιστημονικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού και τεχνολογικού πανεπιστημίου ( TheUniversity of Science and Technology of China -USTC).

Η συνεργασία του USTC με την Huawei άρχισε το 1997, με την από κοινού ίδρυση ενός ινστιτούτου τεχνολογίας της πληροφορικής. Από την περίοδο εκείνη, οι δύο πλευρές έχουν συνεργαστεί σε περισσότερες από 150 δράσεις επιστημονικής έρευνας.