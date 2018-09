Με τεχνολογίες αιχμής ο μετασχηματισμός των τραπεζών

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των Τραπεζικών στελεχών στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο, με τίτλο «BankTech 2018: Where Innovation meets Transformation», με διεθνή συμμετοχή ομιλητών από Κύπρο, Σερβία, Αλβανία, Κόσοβο, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Βουλγαρία και Πολωνία και με παρουσία 200 στελεχών του τραπεζικού και ΙΤ κλάδου.



Ο Νίκος Πετρακόπουλος, President & CEO του Ομίλου εταιρειών Mellon υπογράμμισε:



«Ελπίζουμε, σε συνεργασία με την Boussias Communications, το BankTech να γίνει θεσμός και το ετήσιο σημείο συνάντησης του τραπεζικού γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης», ενώ ο Παναγιώτης Παπαχριστοφίλου, Head of Marketing, του Ομίλου εταιρειών Mellon δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχία του BankTech.



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διοργανώνεται ένα τραπεζικό συνέδριο με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τράπεζες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, με στόχο όχι μόνο την ανάδειξη των πλέον καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών από διαφορετικές αγορές».



Οι τεχνολογίες αιχμής και οι έγκαιρες λύσεις τους συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την μετάβαση στην νέα πραγματικότητα του Τραπεζικού Κλάδου. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα του 1ου BankTech2018 όπου σκοπός του συνεδρίου ήταν να επισημάνει το ευρύ φάσμα των προκλήσεων και προοπτικών της έγκαιρης υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων και συστημάτων, όπως Blockchain, AI, Biometrics, Risk-based Authentication, Insight Analytics, BigData, new Payments, Tech-driven Customer Engagement & Experience (CX), κ.α., με στόχο το Digital Transformation στο Banking να αποτελέσει το μέσο για να κεφαλαιοποιηθούν και να επεκταθούν οι νέες υπηρεσίες και να επιτευχθεί η βέλτιστη προσέλκυση και διατήρηση πελατών σε ένα υψηλά ανταγωνιστικό πεδίο.



Οι συμμετέχοντες στο BankTech2018, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους κεντρικούς Ομιλητές, οι οποίοι ανέπτυξαν κρίσιμα θέματα συνεισφέροντας στην σφαιρική ανάδειξη του κεντρικού μηνύματος του συνεδρίου.



Ο Ralf Jacob, Head of Unit D3 of DG Financial Stability, EC, ανέπτυξε “Fostering innovation through the new EU regulatory framework” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Chair of Greek Committee for Digital Banking & General Manager of Retail Banking, της Εθνικής Τράπεζας, παρέθεσε τις διαστάσεις στην ομιλία της “The imperative of digital transformation for the banking sector: challenges & opportunities”, ενώ ο Martin Koderisch, Thought Leader, Manager, London Office, από την Edgar Dunn & Co, συνεισέφερε με το θέμα: “PSD2: SCA and the future of authentication”.



Το συνέδριο φιλοξένησε παρουσιάσεις από διεθνείς ομιλητές των εταιρειών Fiserv, Ingenico, Gemalto, Genesys, NEC Enterprise Solutions, Strands και Unblu, στρατηγικούς συνεργάτες του Ομίλου εταιρειών Mellon. Παράλληλα, το επαγγελματικό τμήμα Business Solutions της LG, συνεργάτης επίσης του Ομίλου Εταιρειών Mellon, ήταν ο Digital Signage Partner του συνεδρίου.



Επιπλέον, ο Michael Hoffmann, Senior Manager της Danske Bank, ανέπτυξε την εμπειρία του από την πλευρά της Danske Bank στην ομιλία του: “A brief insight in the Nordic digital payment transformation” δίνοντας στοιχεία για την πρόοδο στον τομέα του μετασχηματισμού των Σκανδιναβικών Τραπεζών και της ανάπτυξης ενιαίων διατραπεζικών και διακρατικών υπηρεσιών πληρωμών.