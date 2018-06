Νέα εργαλεία διαφημίσεων από την Google

Μια σειρά από νέα εργαλεία/ προϊόντα διαφημίσεων, 18 χρόνια μετά το λανσάρισμα του AdWords, ανακοίνωσε η Google, με blogpost του Σριντάρ Ραμασουάμι, αντιπροέδρου Ads&Commerce της εταιρείας.



Πρόκειται για το Google Ads, το Google Marketing Platform και το Google Ad Manager: Όπως γράφει ο Ραμασουάμι, «με αυτά θα βοηθήσουμε τους διαφημιζόμενους και τους εκδότες όλων των μεγεθών να επιλέξουν τις σωστές λύσεις για τις επιχειρήσεις τους, διευκολύνοντάς τους να δημιουργούν αξιόλογες, έγκυρες διαφημίσεις και κατάλληλες εμπειρίες για τους καταναλωτές, σε όλες τις συσκευές και όλα τα κανάλια».



Το Google AdWords γίνεται Google Ads



Η νέα υπηρεσία Google Ads αντιπροσωπεύει το πλήρες εύρος των διαφημιστικών δυνατοτήτων που προσφέρει η Google σε επαγγελματίες του μάρκετινγκ για να έρχονται σε επαφή με χρήστες που ψάχνουν απαντήσεις στη μηχανή αναζήτησης της Google, βλέπουν βίντεο στο YouTube, εξερευνούν νέα μέρη στο Google Maps, ανακαλύπτουν εφαρμογές στο Google Play, αναζητούν περιεχόμενο στο διαδίκτυο κλπ.



«Ειδικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις, παρουσιάζουμε ένα νέο είδος καμπάνιας στο Google Ads, που κάνει πιο εύκολο από ποτέ το να ξεκινήσει κανείς να διαφημίζεται στο διαδίκτυο. Αυτό το νέο είδος καμπάνιας, φέρνει στις επιχειρήσεις αυτές την τεχνολογία μηχανικής μάθησης του Google Ads και τις βοηθάει να έχουν αποτελέσματα χωρίς πολύ κόπο, έτσι ώστε να παραμένουν αφοσιωμένες στη διαχείριση της δουλειάς τους» σημειώνεται στο blogpost.



Google Marketing Platform



Με το Google Marketing Platform παρέχεται η δυνατότητα για πιο ισχυρή συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες μάρκετινγκ, ενοποιώντας τα εργαλεία DoubleClick και Google Analytics 360 Suite. Όπως αναφέρεται στο blogpost, «το Google Marketing Platform βοηθάει τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μάρκετινγκ να πετύχουν τους στόχους τους, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες, ενσωματωμένες πλέον υπηρεσίες Google Analytics 360 Suite και DoubleClick Digital Marketing.



Η πλατφόρμα δίνει στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ την ευκαιρία να οργανώνουν, να αγοράζουν, να μετρούν και να βελτιστοποιούν τα ψηφιακά μέσα και την εμπειρία των χρηστών, όλα συγκεντρωμένα σε ένα μέρος».



Ως μέρος του Google Marketing Platform, η εταιρεία παρουσιάζει και το Display & Video 360, που συνδυάζει χαρακτηριστικά από το DoubleClick Bid Manager, το Campaign Manager, το Studio και το Audience Center, ώστε να επιτρέπει στις εταιρείες διαφήμισης και τα media agencies να συνεργάζονται και να πραγματοποιούν διαφημιστικές καμπάνιες, από την αρχή μέχρι το τέλος, πάνω σε μία πλατφόρμα.



Google Ad Manager



Προκειμένου να βοηθηθούν οι εκδότες υλικού ιστοσελίδων να κερδίζουν χρήματα από το περιεχόμενό τους, και δεδομένου ότι σήμερα οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσα από πολλές και διαφορετικές συσκευές, η Google ενοποιεί το DoubleClick for Publishers και το DoubleClick Ad Exchange, σε μια πλατφόρμα, υπό το νέο όνομα Google Ad Manager.



Καταλήγοντας, ο Ραμασουάμι υπογραμμίζει πως «δέσμευσή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα και οι πλατφόρμες μας ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές προδιαγραφές της βιομηχανίας ως προς το να παρέχουν στον κόσμο διαφάνεια και επιλογή στις διαφημίσεις που βλέπει.



Για παράδειγμα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το νέο Ads Settings (Ρυθμίσεις διαφημίσεων), ενώ επεκτείναμε και το Why this Ad? (Γιατί αυτή η διαφήμιση; ) σε όλες τις υπηρεσίες μας και σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές που συνεργάζονται μαζί μας για να προβάλλουν διαφημίσεις».