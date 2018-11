Νέο αεροπορικό deal στα σκαριά

Το ενδεχόμενo εξαγοράς της εταιρείας Cobalt New Age Airlines Group Limited διερευνά η Diversa ΑΕΒΕ μέσω συμβούλων που έχει εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.



Η Cobalt New Age Airlines Group κατέχει το 100% των μετοχών της αεροπορικής εταιρείας Cobaltair LTD με έδρα την Κύπρο και η οποία κατά τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο) διέκοψε το αεροπορικό της έργο.



Ταυτόχρονα διερευνάται και η μεταβίβαση δανείου που έχει συνάψει η ως άνω μητρική εταιρεία με μέτοχό αυτής.



Η Diversa δηλώνει ότι στο παρόν στάδιο η εξουσιοδότηση προς τους συμβούλους της αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διερεύνηση της ανωτέρω επένδυσης με στόχο τη συλλογή στοιχείων που θα επιτρέψουν την αξιολόγησή της από το ΔΣ της εταιρείας.



Η εν λόγω διερεύνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο αναδιοργάνωσης της εταιρείας, κατόπιν της διεύρυνσης του σκοπού της μετά τις αποφάσεις της από 19/10/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Διοίκηση της εταιρείας αφού προσδιορίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την εν λόγω επένδυση και εφόσον ληφθεί απόφαση για την υλοποίηση της εξαγοράς, θα εξειδικεύσει τον τρόπο χρηματοδότησης και τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές αλλαγές που θα επέλθουν στη λειτουργία της εταιρείας.



Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της εταιρείας θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση των

απαιτούμενων πόρων με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας.